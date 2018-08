Zafferana Etnea, la mini tournée estiva di Gigi D’Alessio

Tutto pronto per il ritorno in Sicilia di Gigi D’Alessio. L’artista partenopeo sarà all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea l’8 agosto e al Teatro di Verdura di Palermo il 10 agosto. I due appuntamenti siciliani fanno parte della mini tournée estiva che inizierà proprio da Zafferana Etnea. Dopo l’atmosfera magica dei teatri e la parentesi oltreoceano, D’Alessio riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare con Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”. Inoltre, Gigi D’Alessio ripercorrerà i suoi maggiori successi. Nella playlist non potranno mancare brani storici come “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, “La prima stella”, “T’innamori e poi”, “Benvenuto amore”, “Emozioni senza fine”, “Ciao”, “L’estate con te”, “Mi chica bomba”, “Tu che ne sai”, “Como suena el corazon”, “L’amore che non c’è”. Il mese di agosto per Gigi D’Alessio inizia con ben tre date in Sicilia: l’8 agosto a Zafferana Etnea (CT) sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino, il 9 agosto a Capo D’Orlando (ME) presso il Porto turistico di Marina di Capo D’Orlando, e il 10 agosto a Palermo al Teatro Di Verdura. Si prosegue il 13 agosto all’Arena del Mare di Paestum (SA), il 16 agosto all’Arena Virgilio di Gaeta (LT) 30 agosto a Benevento in Piazza Castello per la chiusura di Benevento Città Spettacolo 2018, e il 9 settembre a Cerignola (FG) in Piazza Duomo. Appuntamento benefico il 29 settembre a Milano, al Teatro Degli Arcimboldi, dove Gigi sarà protagonista del Concerto del Cuore a favore della ricerca per la malattie cardiovascolari. L’evento di beneficenza avrà luogo nella Giornata Mondiale per il Cuore, come momento conclusivo della Campagna di sensibilizzazione e prevenzione sulle patologie cardiovascolari Love the Beat, che intende sostenere il Progetto COR del Gruppo ospedaliero San Donato Foundation. Il 26 e il 27 dicembre inoltre, Gigi tornerà nella sua Napoli con “Napulitanata”, un doppio evento speciale al Complesso Palapartenope, per festeggiare il Natale con la sua famiglia più grande, quella dei fan. I biglietti per i concerti di Zafferana Etnea e Palermo, prodotti da Music Life Srl in collaborazione con Live Nation ed organizzati da Show Biz e Puntoeaccapo, sono ancora disponibili. Per la data di Zafferana Etnea (8 agosto) sono state predisposte quattro tipologie di biglietti: gradinata numerata 46 euro, gradinata non numerata 35 euro, gradinata numerata ridotto 41,40 euro e gradinata non numerata ridotto 31,50 euro. Per l’appuntamento del 10 agosto al Teatro di Verdura di Palermo sono disponibili i seguenti tagliandi: fossa e poltronissima 62 euro, poltrona 56 euro, distinti 46 euro e gradinata non numerata 36 euro.