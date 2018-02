Finalmente online il portale vaccinarsi in sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il progetto VaccinarSì in Sicilia nasce nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero della Salute nel 2014 dal titolo “Monitorare la fiducia del pubblico nei programmi vaccinali e le sue necessità informative sviluppando un sistema di decisione assistita per le vaccinazioni tramite il sito ‘vaccinarsi.org’ e altri siti e social network specificatamente dedicati alle vaccinazioni”, in cui 10 Regioni Italiane hanno avuto l'autorizzazione ed il supporto per aprire i portali VaccinarSi Regionali sulla scorta del portale nazionale www.vaccinarsi.org In Sicilia il progetto è stato portato avanti in collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo ed in particolare la Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile "G. D'Alessandro" ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa. Il sito internet ha ottenuto inoltre il patrocinio dell'Assessorato Regionale della Salute della Regione Sicilia, dell’Università degli Studi di Palermo, delle Sezioni Siciliane della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.), della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure primarie (SIMG) e della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP). Non ha invece alcuno sponsor da parte di case farmaceutiche. All'interno i contenuti più aggiornati sulle malattie prevenibili da vaccino, le vaccinazioni disponibili in Sicilia (con una riproduzione a colori e semplificata del Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Sicilia) scaricabile in allegato. Inoltre una utile sezione sulle bufale in campo vaccinale. Tutto è supportato da letteratura scientifica aggiornata. Infine vi è la sezione, molto utile per i neogenitori ma anche gli adulti, con sede, contatti, responsabili e orari di apertura aggiornati di tutti i centri di vaccinazione della Regione Sicilia (per la prima volta raccolti insieme e sistematizzati). Il Comitato tecnico- scientifico è costituito da medici esperti nel campo della Sanità Pubblica, della Pediatria e della Medicina Generale provenienti da tutta la Regione. In particolare, sono rappresentate tutte le 9 Aziende Sanitarie Provinciali Siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) e gli Atenei di Palermo ,Catania e Messina. Inoltre, sono stati inseriti nel Comitato rappresentanti dell’Assessorato Regionale alla Salute, della Federazione Italiana dei Medici Pediatri e della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Si è inoltre integrato il comitato scientifico, con un comitato tecnico operativo costituito da un gruppo di giovani medici in formazione specialistica, dottorandi e ricercatori delle varie ASP della Regione Sicilia, afferenti ai tre poli universitari della regione (Catania, Messina e Palermo), che si occuperanno della gestione operativa del sito e della pagina facebook.

