Bando INPS per frequentare un corso d’inglese. La scuola d'inglese JM English offre supporto per presentare la domanda

Nuova opportunità per i più giovani che vogliono studiare la lingua inglese e conseguire una certificazione per attestare il proprio livello di conoscenza. Con il bando Corsi di lingue in Italia, l’INPS mette a disposizione borse di studio del valore massimo di 1000 euro per i figli e orfani dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che vogliono studiare la lingua inglese“. ll bando si rivolge ai giovani, tra gli 8 e i 23 anni in età scolare, che non hanno già usufruito della stessa borsa di studio nell’anno precedente, indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua inglese: è possibile infatti frequentare un corso di livello A2-B1-B2-C1-C2. Per supportare coloro che vogliono presentare la domanda per la borsa di studio, la scuola di inglese JM English ha attivato un servizio di consulenza gratuito. La scuola, presente a Catania in Piazza Cavour 14, organizza corsi di inglese per tutti i livelli, individuali e collettivi, e corsi di preparazione ai vari esami di certificazione: IELTS, Cambridge, Trinity, Bulats e Toles. Oltre 40 anni di esperienza nell’insegnamento della lingua inglese grazie ai quali è stato sviluppato un metodo innovativo basato sull’apprendimento naturale. Spesso una delle problematiche principali che si riscontra nel processo di apprendimento è proprio la difficoltà di lasciarsi andare e intrattenere conversazioni in lingua inglese con persone straniere senza la paura di commettere errori. A partire da questa consapevolezza, la scuola JM English ha strutturato un metodo di apprendimento che punta prima allo sviluppo della capacità di dialogare in modo da farsi comprendere, per poi perfezionare la propria abilità ampliando il lessico e imparando a usare le regole grammaticali. Il primo passo da compiere è quello di immergersi nella realtà linguistica: entrare in una scuola JM English vuol dire entrare in un mondo inglese in cui vivere un’esperienza linguistica completa. I docenti madrelingua, selezionati tra i migliori sul campo, supportano ogni studente nel raggiungere il suo obiettivo linguistico, motivandolo e invitandolo sempre a mettersi alla prova.

C’è tempo fino al 26 luglio per usufruire dell’opportunità Corsi di lingua in Italia. Per maggiori informazioni sul bando e per scoprire come richiedere la borsa di studio clicca qui.