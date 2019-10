Corsi di recitazione: come scegliere quello giusto

Per tutti coloro che hanno l'aspirazione di diventare degli attori professionisti è consigliabile seguire dei corsi di recitazione grazie ai quali conoscere tutte le tecniche necessarie per entrare nel mondo dello spettacolo e del cinema.

I corsi di recitazione sono utili anche per coloro che vogliono migliorare per parlare in pubblico. Sono quindi un investimento per privati o professionisti che vogliono apprendere tecniche di memorizzazione di discorsi, presentazioni e che vogliono parlare in maniera chiara e limpida davanti ad un elevato numero di persone.

Come scegliere un corso di recitazione

Programma - Le migliori sono le scuole che prevedono corsi della durata di 2-4 anni, soprattutto per chi è agli esordi. Esistono anche corsi annuali che riguardano un singolo settore (commedia dell'arte, medoto Stanislavski, ecc. ecc.). E' importante che nel programma sia presente anche un corso di dizione della durata minima di 6 mesi.

Insegnanti - Fondamentale che ci sia un sito internet del corso dove possano essere presenti i curriculum vitae degli insegnanti. Importante valutare le esperienze professionali, i corsi di perfezionamento e gli studi fatti.

Sede - Prima di iscriversi ad una determinata scuola è consigliabile fare un sopralluogo e verificare per esempio l'ampiezza delle aule e la presenza di un eventuale palco.

Come scegliere una scuola di recitazione

