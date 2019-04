Corsi di contabilità generale: i migliori sul mercato

La figura del contabile è oggi una delle più ricercate nel mondo del lavoro; un ruolo essenziale all’interno di qualsiasi azienda, cooperativa, ente pubblico e privato e altro ancora. Si tratta, infatti, di un elemento centrale dei processi aziendali che si occupa di tutte le questioni amministrative come la predisposizione della documentazione contabile, la gestione degli incassi e dei pagamenti, degli adempimenti fiscali e previdenziali e della corrispondenza commerciale.

Contabilità generale

Chi si occupa della contabilità generale deve avere, quindi, profonde conoscenze in numerosi campi, non solo riguardo le normative vigenti in Italia ed in Europa, ma anche di applicazioni Office come Excel e software dedicati. Tra le varie materie ricordiamo, in particolare, i principi di contabilità generale e degli adempimenti fiscali, le procedure per la gestione della fatturazione attiva e passiva e l’analisi dei bilanci.

Come si diventa contabile?

Per diventare addetto alla contabilità si possono seguire essenzialmente due strade. La prima prevede il conseguimento del diploma di ragioneria e successivamente una laurea triennale ad indirizzo economico-gestionale. Una volta conseguita la laurea sarà necessario ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione, effettuando un tirocinio come esperto contabile e sostenere l’esame di Stato.

In alternativa è anche possibile diventare operatore contabile, senza laurea, seguendo corsi professionali dedicati. Una formazione erogata da enti e istituti professionali, disponibile su vari livelli.

Si parte, ovviamente, dai corsi base dove non è richiesta alcuna conoscenza specifica o esperienza pregressa. Si tratta di un tipo di formazione accessibile praticamente a chiunque (di solito è richiesto un diploma come requisito minimo) con le lezioni che affrontano le nozioni preliminari di contabilità come la lettura e l’analisi dei principali documenti contabili, l’utilizzo di DDT, fatture e altro ancora.

Sono, inoltre, disponibili corsi più specifici che consentono di approfondire determinate settori e argomenti, come ad esempio paghe e contributi. Alcuni enti offrono, inoltre, stage presso le aziende dove completare il percorso formativo.

Corsi di formazione in contabilità generale - Dove trovarli a Catania

L'Eris propone un corso della durata di 700 ore per 'Addetto alla Contabilità gestionale'. 490 ore in aula+210 ore di stage. Frequenza obbligatoria ed attività che si svolge dal lunedì al venerdi per 5/6 ore. Il corso riveste carattere gratuito ed è possibile accedervi attraverso un apposito bando.

PMI - Sviluppo Competenza e Lavoro propone un corso pratico di contabilità Generale e Servizi Iva della durata di 36 ore (12 incontri serali, due volte a settimana). Corso a numero chiuso al termine del quale la professionalità acquisita sarà spendibile in ambito lavorativo. Verrà consegnata anche una dispensa pratica.

Se ci si vuole specializzare in un particolare ambito, Corsidia propone invece, al costo di € 1.880,00, un corso di 'Management e Governance delle Strutture Poliambutoriali'.

Corsi di formazione in contabilità generale - I migliori online

Alcuni indirizzi utili per i corsi di formazione a Catania

Fondazione ODA - Opera Diocesana Assistenza Catania - Via Galermo 173, Via San Nullo 24

Associazione Eris - Sede Legale: Via Salvatore Paola 14/a - 95125 Catania

Corsi di formazione A. Moravia - Via Trieste, 25 - Catania

PM FORMAZIONE SRL Via Emilia Levante 398 - 48014 Castel Bolognese (RA)