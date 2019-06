Corsi di sommelier: dove a Catania

Per coloro che considerano il vino non solamente una bevanda ma una vera e propria passione, per coloro che vogliono accrescere il loro bagaglio culturale ed anche per coloro che sono alla ricerca di una nuova possibilità lavorativa (enoteche, ristoranti, aziende vinicole), è possibile iscriversi ad un corso per sommelier.

Il mondo del vino è infatti non solo caratterizzato dalla presenza di infinite tipologie di vini ed etichette, ma ha avuto una così larga diffusione negli ultimi decenni da diventare un vero e proprio business.

Per quanto riguarda il territorio di Catania, la FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ha nella città etnea una propria delegazione ed organizza costantemente dei corsi (di primo, secondo e terzo livello).

Allo stesso modo è possibile partecipare ai corsi organizzati dalla AIS, l'Associazione Italia Sommelier.

Normalmente i corsi sono suddivisi in tre livelli. Per ottenere la qualifica di sommelier devono essere sostenuti degli esami di tipo scritto ed orale. Occorre imparare la tecnica di degustazione, le funzioni del sommelier, la realtà enografica italiana ed internazionale, la geografia del vino nel mondo, il linguaggio del vino, la metodologia dell'abbinamento cibo-vino e tanto altro.

Corsi per Sommelier - Link utili

FISAR

AIS