Coursera: formazione gratuita online

Oltre alle università on-line, delle quali ci siamo occupati in precedenza, è possibile frequentare un altro tipo di corso online, quello offerto da 'Coursera'.

Parliamo di un'azienda statunitense che opera nel campo delle tecnologie didattiche e che è stata creata nel 2012 da docenti di informati dell'Università di Stanford.

Vengono offerti corsi gratuiti in formato Massive Open Courses che riguardano discipline umanistiche, scienze sociali, business, medicina, tecnologia, biologia, matematica, fisica ed informatica. Le università che hanno aderito sono anche quelle di Yale, Princeton, il California Institute of Technology, l'Imperial College di Londra, l'Università La Sapienza di Milano, la Bocconi ed il Politecnico.

Per ottenere dei certificati che possano avere valenza ufficiale è necessario pagare un'iscrizione e coprire i relativi costi amministrativi.

Al momento ci sono 35 milioni di iscritti con corsi che vengono tenuti anche da premi Nobel e disponibili in diverse lingue (inglese, francese, italiano, spagnolo).

La piattaforma realizzata prevede che per ogni corso ci sia una interfaccia chiara e di facile utilizzo. I corsi prevedono video-lezioni, materiale didattico ed esercitazione on line o forum di discussione.

In Italia questo tipo di corsi non hanno avuto ancora un riconoscimento ufficiale. Molte aziende però stanno apprezzando lo sforzo di Coursera e prendono in considerazione questa formazione quando devono valutare un curriculum vitae.