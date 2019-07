Garanzia Giovani: stanziati 200 milioni di euro in Sicilia

Per consentire ai giovani di potersi inserire nel mondo del lavoro la Regione Sicilia ha deciso di aderire nuovamente a 'Garanzia giovani', un programma europeo a favore di coloro che non hanno un lavoro e non sono studenti.

Nel triennio potranno essere spesi per questo progetto 200 milioni di euro. Si pensa che in questo modo si potranno coinvolgere tra i 50 ed i 55 mila giovani.

La Regione ha inoltre intenzione di aumentare l'età massima per accedervi: prima era di 29 anni, adesso dovrebbe essere di 55 anni. La retribuzione sarà di € 500,00 ma adesso la somma sarà così suddivisa: € 300,00 al tirocinante, € 200,00 all'azienda ospitante.

Per poter avere tutte le informazioni necessarie sulle novità è possibile cliccare sul link 'Garanzia giovani' della Regione Siciliana o sul link 'Garanzia giovani' del Governo.