Digital marketing: le figure lavorative ricercate

Il digital marketing racchiude le attività per la promozione di un brand e per la commercializzazione di prodotti e servizi mediante canali digitali.

Lavori del digital marketing

Sviluppatore siti web - Sviluppa siti ed applicazioni web

Web designer - Crea e cura l'aspetto visivo dei siti

Seo specialist - Ottimizza i siti, migliorandone il posizionamento sui motori di ricerca

Sem specialist - Organizza strategie ed attività di pubblicità sui motori di ricerca

Web analyst - Analizza i dati riguardanti il traffico di un sito

Copywriter - Si occupa della redazione di articoli per siti e blog, test per newsletter, post per i social

Social media manager e community manager - Il primo gestisce la presenza social delle aziende. Viene richiesta una grande conoscenza delle piattaforme social, la capacità di analizzare mercato e target di riferimento per strategie ad hoc, la capacità di gestire campagne pubblicitarie social. Il secondo invece crea e gestisce la community di riferimento

Digital Pr - Si occupa della cura della 'web reputation' dei clienti, deve scovare i migliori blogger ed influencere per accrescere la notorietà online

Digital media planner - Deve conoscere gli strumenti e le attività del digital marketing, gestisce i canali più adeguati al cliente

Content manager - Deve avere ottime capacità editoriali, conoscere tutti i canali del digital marketing. Coordina il team composto da copywriter, grafici, videomaker e social media manager