"Free Mind Foundry", open day del centro di alta formazione

Free Mind Foundry, Centro di Cooperazione Internazionale per la ricerca tecnologica e l’alta formazione, aprirà le porte a studenti, scuole, università e professionisti del nostro territorio in occasione dell’Open Day che si terrà il 21 Luglio ad Acireale in via Sclafani 40/B.

Il lancio della Free Mind Foundry Academy rappresenta l’apertura di nuovi scenari per la formazione e l’occupazione nel nostro territorio, l’opportunità di essere preparati ad affrontare un mondo sempre in accelerazione, contribuendo alla ricostruzione e allo sviluppo di un’Italia Digitale, sempre più competitiva nel panorama tecnologico internazionale. Gli studenti saranno coinvolti all’interno di un ambiente lavorativo stimolante e con possibilità di networking internazionale, avranno accesso a workshop e programmi interni di mentorship, frequentando un’ampia varietà di corsi e master specializzanti destinati a laureandi, laureati, professionisti e manager. Alla fine del percorso di studio, agli studenti verranno prospettate opportunità lavorative all’interno delle aziende digitali operanti nel campus o presso le aziende partner. La FMF Academy si propone come centro riconosciuto per l’alta formazione abilitato a rilasciare certificazioni ufficiali Microsoft, CISCO, Fortinet e che vanta tra gli Education Partners la 24ORE Business School, Amazon Web Services Academy e CompTIA Academy. L’evento si propone come occasione di networking per creare connessioni di valore tra studenti e aziende. Ad introdurre l’Open Day la tavola rotonda per un dibattito aperto su “Il valore aggiunto della formazione "24ORE Business School": didattica innovativa ed esperienze professionali degli Alumni a confronto”. Seguiranno i colloqui one-to-one per l’orientamento ai master part-time e full-time che saranno erogati dalla 24ORE Business School a partire da Settembre, per la prima volta in Sicilia presso l’hub Free Mind Foundry. Nel pomeriggio, successivamente ai tour guidati del Campus, la presentazione dell’offerta formativa 2020-2021 della FMF Academy alla quale prenderanno parte in virtual meeting testimonials ed HR Managers delle aziende partner. Seguiranno i colloqui per l’orientamento ai learning paths e i seminari “SD-WAN” e “Agile Revolution” erogati dai docenti FMF Academy, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. In questa fase di ripresa, la specializzazione ed occupazione delle nostre risorse sul territorio giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia digitale e possono essere perseguite soltanto con una formazione continua e competitiva con il resto del Mondo.

Per accedere all’Open Day è necessario registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-free-mind-foundry-academy-open-day-studenti-112087799626

Sarà accolto in sede un numero limitato di ospiti nel rispetto delle nuove disposizioni di distanziamento sociale.