Materne ed asilo: riapertura parziale a settembre

Il Ministero dell'Istruzione sta cercando di studiare una soluzione efficace che riguardi in particolar modo asili e scuole materne, scuole per le quali quella del 'distanziamento sociale' è un problema difficile da superare.

Appare al momento improbabile che le norme che verranno emesse dal Governo nei prossimi mesi possano comportare la riapertura degli asili. La didattica a distanza per i bambini piccoli è stata messa in atto ed ha prodotto anche belle esperienze di contatto tra le maestre, le operatrici ed i bambini.

Ma non può mai sostituire la giornata a scuola e soprattutto significa per i genitori farsi carico dei bambini per tutto il giorno.

Per ovviare a questi problemi si sta pensando di prorogare le misure sui congedi parentali, bonus babysitter e smart working per chi ha figli e di adottare il modello francese e tedesco che prevede che le strutture pubbliche per i più piccoli sono rimaste aperte solo per genitori che lavorano in servizi pubblici essenziali.

La chiusura degli asili e delle scuole materne portà con sè anche il rischio del collasso della rete delle scuole per l'infanzia. I nidi gestiti dai privati e vigilati dagli enti locali che non riscuotono le rette rischiano seriamente la chiusura.