Scuola superiore: per sceglierla al meglio c'è Eduscopio

Per i genitori e per i ragazzi che non hanno ancora scelto la scuola superiore arriva in aiuto il portale Eudoscopio, realizzato dalla Fondazione Agnelli. Si tratta di un ottimo strumento di orientamento per i ragazzi di terza media che permette di individuare il miglior liceo classico, scientifico, artistico, così come il migliore istituto tecnico o professionale della propria città.

Per valutare la qualità di un istituto vengono prese in considerazione le performance degli studenti al primo anno di università. Successivamente vengono utilizzati altri indicatori che consentono di comparare le diverse scuole in base ai risultati dei diplomati (percorsi universitari intrapresi, esami sostenuti, crediti acquisiti, voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università).

Per gli istituti tecnici e professionali viene invece verificato se gli ex studenti hanno trovato o meno un'occupazione, se hanno ottenuto un contratto e se il lavoro ottenuto è conforme al percorso di studi effettuato.

Sono state messe a confronto in questi anni ben 7.300 scuole sulla base degli esiti universitari e lavorativi di circa 1.255.000 studenti negli anni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.

Per consultare le classifiche stilate da Eudoscopio basta collegarsi al sito Eudoscopio.it, selezionare il tipo di scuola che si vuole frequentare, inserire i dati richiesti dal portale e selezionare la provincia di residenza.

In questo modo sarà possibile individuare le migliore scuole delle diverse province.