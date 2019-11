Iscrizione scuola dell’infanzia 2020/21: date e modalità

Si sono aperte le procedure per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico anno 2020-2021.

Le domande di iscrizione (è possibile presentare una sola domanda di iscrizione) vanno presentate dal 7 al 31 gennaio 2020 in modalità cartacea alla scuola scelta, utilizzando il modulo che è stato allegato alla circolare del Ministero dell'Istruzione (allegato scheda A), accessibile a questo link.

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini che hanno un'età compresa tra i 3 ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono però anche iscriversi, su specifica richiesta dei genitori, anche i bambini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2021.

Se le domande saranno in eccedenza rispetto ai posti disponibili, avranno la precedenza i bambini che hanno compiuto tre anni entro il 31 dicembre 2020.

L’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 è subordinata:

-alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

-alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni

-alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

Scuola dell'infanzia - Orari

- 40 ore settimanali

- 25 o 50 ore a richiesta delle famiglie

La scuola comunicherà per iscritto agli interessati l'eventuale mancato accoglimento della domanda per consentire l'iscrizione in un'altra scuola.

