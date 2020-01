Licei scientifici in Italia: ecco i migliori 10

Eduscopio, oltre ad occuparsi delle scuole in generale e sotto molti punti di vista, ha effettuato nello specifico delle indagini ed una successiva classifica dei migliori licei scientifici italiani.

Per quanto riguarda i licei, vengono presi come elemento qualificante le prestazioni degli studenti al primo anno di università (esami sostenuti, crediti acquisiti, voti ottenuti al primo anno).

Per quanto riguarda invece gli istituti professionali e tecnici e per coloro che dopo il liceo non intendono proseguire gli studi, viene invece verificato al fine di stilare la classifica se è stata trovata un'occupazione e quanto rapidamente è stato ottenuto un contratto.

I parametri utilizzati, rielaborati dal Messaggero, hanno consentito di ottenere la classifica dei migliori licei scientifici del nostro paese.

Licei scientifici - I migliori in Italia

1. Giovanni Battista Quadri di Vicenza

2. Torquato Taramelli di Pavia

3. Ulisse Dini di Pisa

4. Peano Pellico di Cuneo

5. Mascheroni di Bergamo

6. Pier Luigi Nervi di Morbegno (SO)

7. Niccolò Copernico di Bologna

8. Ariosto-Spallanzani di Reggio Emilia

9. Giovanni Domenico Cassini di Genova

10. Giovan Battista Grassi di Lecco