Accordo Miur-Rai: #LaScuolaNonSiFerma

E' stata siglata in data odierna una nuova alleanza tra la Rai ed il Ministero dell'Istruzione che ha come obiettivo quello di fornire a tutti gli studenti di tutte le scuole un supporto durante questo periodo di emergenza.

Queste le parole del Ministro Lucia Azzolina: "Con questa presentazione di oggi, si concretizza un lavoro portato avanti in queste settimane da Ministero dell’Istruzione e Rai. Credo che questa sia un’alleanza che fa bene alla scuola e quindi spero si possa mantenere, d’ora in avanti, in modo permanente. Speriamo che il tema scuola possa essere sempre più presente nella Tv pubblica e possa avere una rinnovata attenzione. Oggi, che siamo in emergenza, è importantissimo farlo, ma anche in futuro”.

La Rai, tramite Rai Scuola, Rai Storia, Rai 3, Rai Ragazzi e Rai Play, metterà a disposizione una vasta gamma di offerte che riguarda i più piccoli ma anche coloro che devono sostenere esami di Stato: lezioni, approfondimenti, suggerimenti utili.

Collegandosi al seguente link è possibile individuare tutti i canali e tutte le attività alle quali si può partecipare.