Scuola a settembre: scenari per elementari, medie e liceo

Il Ministero dell'Istruzione, di concerto con tutte le parti interessate (studenti, genitori, rappresentanti dei docenti, dirigenti scolastici, terzo settore) è arrivato alla conclusione che per quanto riguarda la scuola dell'infanzia è fondamentale tornare tra i banchi di scuola a settembre 2020.

Per farlo in modo da limitare al massimo il rischio di contagio si sta pensando a ridefinire l'unità oraria (non sarà di 60 minuti) per garantire un tempo scuola adeguato a tutti gli studenti.

Si potrebbe farli entrare in modo scaglionato durante l'arco della giornata (non tutti alle 8 di mattina), utilizzare per le lezioni sia le aule che i parchi ed i giardini, gli oratori messi in sicurrezza e le strutture dei comuni. Potranno anche essere fatti accordi con gli enti comunali per integrare la didattica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la scuola superiore è invece probabile che la didattica a distanza possa essere mantenute nella prima parte dell'anno. Gli studenti più grandi sono quelli che più facilmente possono seguire le lezioni da soli e che non hanno alcun problema con la tecnologia.