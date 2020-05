Scuola: maturità il 17 giugno, no alla soluzione 'Azzolina'

E' caos Scuola. La proposta del Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina di prevedere per il rientro e per un certo periodo di tempo metà studenti in classe e metà studenti a casa è stata fortemente criticata da professori e studenti (resta comunque un'opzione per gli studenti del liceo, non certo per quelli più piccoli).

Per questo motivo la stessa Azzolina ha fatto un passo indietro e si è ancora alla ricerca di soluzioni flessibili che dovranno essere adottate in relazione alle diverse fasce d'età, alle strutture scolastiche ed alle diverse realtà delle singole Regioni.

E' comunque certo che questa situazione di emergenza porterà ad un ripensamento della dimensione delle classi e soprattutto uno sforzo da parte delle singole Regioni a trovare ulteriori spazi, se esistenti. E' stato invece escluso che per ovviare ai problemi possa essere disposto un aumento delle ore di lavoro per i docenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maturità - E' stato confermato che l'esame comincierà il prossimo 17 giugno e si svolgerà in classe. Ogni giorno verranno convocati 5 studenti in modo tale che nel giro massimo di una settimana ogni classe dovrebbe esaurire il proprio turno. La prima domanda sarà a scelta del candidato, che dovrà preventivamente concordarla coi suoi professori, membri interni della commissione (un solo commissario esterno). Non si tratterà di una vera e propria tesina, ma di qualcosa che ci si avvicina molto.