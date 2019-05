Laurea dopo i 40 anni: consigli e corsi disponibili

Avete sempre avuto voglia di approfondire le vostre conoscenze? Avete voglia di ottenere un titolo in più per cercare di avanzare di grado e/o qualifica nel vostro ambito lavorativo?

La risposta migliore a queste esigenze, anche se avete superato i 40 anni, è quella di iscriversi (nuovamente o per la prima volta) all'università.

In Italia sono infatti tanti i corsi di laurea (sia tradizionali che telematici) che consentono di poter conciliare lo studio con il lavoro. Sempre più spesso, per agevolare gli over 40, i singoli atenei hanno cominciato a prevedere lezioni serali ed appelli ad hoc per i soggetti lavoratori.

Alcune facoltà hanno inoltre previsto la possibilità di effettuare una iscrizione part-time: viene concordata con l'Università la durata degli studi in base alle proprie esigenze ed ai propri impegni.

Inutile però dire che tra i più scelti in questo caso ci sono gli atenei telematici che consentono di seguire le lezioni a distanza tramite Pc, smartphon o tablet, di scaricare online il materiale delle lezioni e di poter sostenere gli esami nelle varie sedi distaccate più vicine alla città di residenza. Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze turistiche ed Economia aziendale: queste solo alcune delle opzioni disponibili.

La decisione più importante è ovviamente quella che riguarda il corso di laurea da scegliere.

Università dopo i 40 anni - Consigli

- effettuare la scelta in linea con le proprie aspirazioni

- scegliere un corso che possa aiutare a reinserirsi nel mondo del lavoro

- meglio prediligere corsi triennali che consentono di ottenere un nuovo titolo in tempi brevi

- informarsi preventivamente, quando non si ha lavoro, su quali sono le lauree più richieste quando si parla di soggetti over 40

- se si lavora, evitare corsi con frequenza obbligatoria delle lezioni

Università online - Alcuni indirizzi utili

Università E-Campus

Unicusano

Pegaso

Unitelematiche - Il Portale di tutte le università telematiche