Vuoi diventare influencer? C'è il corso di laurea ad hoc

Il successo di giovani influencer come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis ha stimolato la fantasia dell'Università telematica eCampus.

L'ateneo ha deciso di instaurare, all'interno del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, un percorso specifico per formare nuovi 'influencer', figura che ultimamente è sempre più richiesta da aziende ed agenzie specializzate.

Il corso di laurea, triennale, prevede al primo anno materie come Semiotica e filosofia dei linguaggi, estetica della comunicazione, Informatica e tecnica, storia, linguaggio dei mezzi audiovisivi.

Il secondo anno sono previsti corsi di psicologia e sociologia della moda, diritto dell'informazione e della comunicazione, sociologia della comunicazione e dell'informazione.

Il terzo anno prevede la partecipazione a lavori tematici (scrittura istituzionale e pubblicitaria, lettura dell'immagine, tirocini formativi di orientamento).

Nel corso degli ultimi due anni sono inoltre previsti degli esami a scelta da parte dello studente: gestione delle imprese e marketing, strategia d'impresa e gestione della comunicazione, web content marketing.

Tutte le lezioni possono essere seguite direttamente da casa propria tramite il pc e gli esami possono essere sostenuti presso le diverse sedi eCampus distribuite in tutta Italia.

A questo tipo di università è possibile iscriversi in qualunque periodo dell'anno e per accedervi non è necessario sostenere alcun test d'ingresso.