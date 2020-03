Università telematiche: ritirato il decreto Fioramonti

Il ritiro del decreto ministeriale dello scorso 23/12/2019 consentirà alle università telematiche di poter andare avanti regolarmente anche in futuro.

In precedenza il decreto firmato dal Ministro Lorenzo Fioramonti aveva sancito che "A seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento indicato in oggetto, lo scrivente Dicastero ha provveduto al ritiro del Decreto ministeriale 23 dicembre 2019, n. 1171. Pertanto, in tema di programmazione triennale relativa all'istituzione di corsi di studio, di cui all'allegato 3 del Decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, continueranno ad applicarsi le disposizioni normative attualmente vigenti in materia“.

Questo decreto, in particolar modo, vietava che fossero istituite università telematiche per i seguenti corsi di laurea triennali (scienze dell’educazione, scienze e tecniche psicologiche, servizio sociale) e magistrali (psicologia e scienze pedagogiche).