Università e sviluppo sostenibile: le migliori in Italia

Come ogni anno è stato stilato 'The impact Ranking', ossia una classifica che monitora l'impatto delle università sul tessuto sociale ed il loro impegno per lo sviluppo sostenibile.

Quest'anno sono state prese in considerazione nel mondo 766 università: per ciascuna sono state considerate, al fine di stilare la classifica, le azioni intraprese e le risorse investite per rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile proposti nell'Agenda 2030 dall'ONU.

L'Università di Bologna, che nel 2019 si è classificata al nono posto, ha raggiunto il sesto posto in classifica. Si è messa in particolar modo in mostra per l'obiettivo 'Pace, giustizia ed istituzioni forti), che misura la capacità di primuovere società pacifiche e più inclusive attraverso l'accesso alla giustizia. Tra gli altri obiettivi raggiunti da Bologna ci sono anche 'Uguaglianza e genere', 'Lavoro dignitoso e crescita economica' (qualità della ricerca in campo economico e capacità dei laureati di entrare in contatto col mondo del lavoro.

Classifica mondiale

- University of Auckland, Nuova Zelanda

- University of Sydney, Australia

- Western Sydney University, Australia

- La Trobe University, Australia

- Arizona State University (Tempe), Stati Uniti d’America

- Università di Bologna, Italia

- University of British Columbia, Canada

- University of Manchester, Regno Unito

- King’s College London, Regno Unito

- RMIT University, Australia

Classifica italiana

- Università di Bologna

- Università de L’Aquila

- Università di Firenze

- Università di Padova

- Università La Sapienza di Roma

- Università di Parma

- Università di Pavia

- Università di Brescia

- Università di Calabria

- Istituto Italiano Design