Torna a Catania il job meeting: oltre 2 mila laureandi e laureati incontrano le aziende

Mercoledì 7 Giugno h. 10 - 16 Aule nuove della didattica Edificio 14 - Dipartimento di Ingegneria Campus universitario Università di Catania - Viale Andrea Doria 6 Una giornata speciale per il lavoro e i giovani. Mercoledì 23 maggio numerose aziende di rilevanza nazionale e internazionale saranno a Catania per assumere centinaia di laureati e laureandi. Torna a Catania il Job Meeting, la più importante manifestazione italiana dedicata all’incontro tra mondo dell’università e mondo imprenditoriale. Durante l’intera giornata colloqui one to one, workshop, consulenze gratuite sulla ricerca del lavoro, correzione cv, incontri con tutor e professionisti del recruiting. Mercoledì 23 maggio presso il Dipartimento di Ingegneria del Campus dell’Università, dalle 10 alle 16, i partecipanti potranno incontrare aziende alla ricerca di migliaia di laureati di tutte le aree, da assumere con contratto a tempo indeterminato o da far entrare in azienda grazie a contratti di stage e programmi di formazione. Tra le realtà presenti LIDL Italia, PWC, Salini Impregilo, Wind Tre, ENI, Deloitte, IBM Client Innovation, Gi Group, CSI Piemonte. Job Meeting Catania rappresenta un vero e proprio percorso di informazione e orientamento professionale basato su incontri in aula, attività informative erogate ai desk e consulenze individuali gratuite. Nel programma dell'evento spiccano: Ø Play Your Job Un programma innovativo che, partendo dalla fase di registrazione online dei visitatori, consente una profilazione delle soft skills (c.d. competenze trasversali) in relazione alle offerte di lavoro proposte dalle aziende presenti. Ø CV Check Consulenza personalizzata su come redigere un CV efficace, evitando errori e imperfezioni. L’accesso e tutte le attività proposte sono gratuite. È obbligatoria la registrazione on line su: catania.jobmeeting.it

