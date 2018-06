Aci Castello, migliore performance nella gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica

C'è anche Aci Castello tra i comuni premiati da Corepla nella categoria “Migliore raccolta degli imballaggi in plastica” dell’edizione 2018 di “Comuni Ricicloni”. Il concorso, giunto quest’anno alla XXV edizione, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Presenti alla cerimonia di premiazione il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, la Parlamentare europea Simona Bonafè, il Presidente e il Direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti.

Il premio è stato consegnato oggi pomeriggio a Roma da Corepla ai tre comuni di Lazio ( Albano Laziale), Puglia ( Molfetta) e Sicilia ( Aci Castello), che si sono distinti in particolare per il corretto avvio a recupero e riciclo degli imballaggi in plastica raccolti negli ultimi anni. Hanno ritirato il premio, una lampada stampata in 3D, il Sindaco di Albano Laziale Nicola Marini, il Presidente ASM Molfetta Corrado Paparella. Al sindaco di Aci Castello Filippo Maria Drago, non presente per altri impegni istituzionali, il premio è stato invece spedito.

"Nel Centro e nel Sud Italia permane una situazione piuttosto disomogenea tra i Comuni per quanto concerne l’andamento della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica - ha dichiarato il presidente di Corepla, Antonello Ciotti - Alcuni, infatti, si attestano su livelli di raccolta pro capite eccellenti, altri continuano invece a restare molto al di sotto delle potenzialità e delle medie nazionali. I Comuni premiati quest’anno, Albano Laziale, Molfetta e Aci Castello, rappresentano una vera e proprio eccellenza sia in termini di quantità che in termini di qualità del materiale raccolto. Un risultato che è frutto di un percorso e di un impegno costante da parte dell’Amministrazione e dei cittadini e che evidenzia come la “buona” raccolta differenziata si traduca in un vantaggio per l’ambiente e in minori costi per la collettività".

Premiazione Aci Castello, la motivazione

L’incremento della raccolta degli imballaggi in plastica nella Regione Sicilia nel 2017 ha superato il 55%, un grande risultato che è stato raggiunto grazie all’impegno di molti Comuni di piccola e media dimensione. Purtroppo, nonostante questo incremento, la raccolta pro capite degli imballaggi in plastica si è attestata a 7,5 Kg e anche quest’anno la Regione Sicilia si conferma fanalino di coda a livello nazionale. Tra i tanti Comuni che si sono distinti per le performance positive, è stato scelto Aci Castello. Un Comune di circa 18.000 abitanti che all’inizio del 2017 ha ultimato il passaggio al porta a porta raggiungendo circa l’80% di raccolta differenziata e un pro capite di raccolta della plastica di circa 27 Kg. Grazie ai risultati positivi della raccolta, e di conseguenza ai contributi economici ricevuti dal Consorzio, il Comune ridurrà la Tari ai propri cittadini.