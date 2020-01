Il Comune di Bronte stanzia 15 milia euro per piantare alberi

Il Comune di Bronte ha deciso di investire 15 mila euro per piantare nuovi alberi nel suo territorio. Il sindaco Graziano Calanna ha allestito una squadra per l'esecuzione del progetto, guidata dal commissario in pensione del Corpo Forestale, Enzo Crimi, autore di diverse pubblicazioni sull’ambiente. La loro mission sarà quella di allestire un progetto ed individuare, con le risorse disponibili, tutte le aree del centro abitato che potessero ospitare alberi.

“Sarà l’occasione per arricchire di verde la nostra Città – dice il sindaco Graziano Calanna – e per migliorare il verde urbano. Assieme agli alberi, faremo il possibile per decorare al meglio le aree verdi con aiuole e cespugli decorativi. Alcune aree sono già state individuate, anche se ancora il progetto non è completo e definitivo. Molte di queste sono vicino agli istituti scolastici che coinvolgeremo”. Il progetto redatto da Crimi è intitolato “Forestazione urbana”, nel rispetto dei dettami europei e con l’ambizione di piantare essenze alboree ormai dimenticate.