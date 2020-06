Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del Comune di Catania

L'Ufficio Anziani del Comune di Catania è preposto alla programmazione, gestione, coordinamento e monitoraggio di interventi che riguardano 'l'area anziani'.

L'obiettivo è quello di tutelare la popolazione anziana (55 anni in su per le donne, 60 anni in su per l'uomo ed in generale adulti inabili senza il requisito dell'età), con particolare riguardo per le persone non autosufficienti in condizioni di difficoltà economica, di solitudine o i cui familiari sono impossibilitati a provvedervi.

Gli interventi hanno l'obiettivo di mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile o di inserirlo nelle strutture più idonee ai suoi bisogni.

Questi servizi vengono erogati in raccordo con il Servizio Sociale dei Centri Sociali Territoriali e con l'ASP con modalità e procedure che cambiano a seconda del tipo di intervento che viene richiesto.

Servizi offerti

Assistenza domiciliare - Centri diurni e servizi residenziali

Assistenza domiciliare integrata tramite tessere ast - case di riposo, case protette, comunità all'alloggio

Oltre all'Ufficio Anziani è presente anche il 'Coordinamento Assistenza Domiciliare e centri diurni anziani'.

Servizi offerti

- Centri diurni a favore di anziani: il servizio è rivolto agli anziani a rischio emarginazione e solitudine. Possono giovarsi del servizio coloro che risiedono nel Comune di Catania ed hanno compiuto il 60esimo anno di età (uomo) o il 55esimo anno di età (donna). La richiesta va effettuata presso i Centri territoriali di appartenenza attraverso un apposito modulo.

- Assistenza domiciliare a favore di anziani: il servizio vuole favorire una migliore qualità della vita ed il superamento dei momenti di crisi, facilitare l'integrazione e rimandare il ricovero in strutture pubbliche o private. Possono usufrurire del servizio gli anziani soli o senza supporto parentale e che non sono in grado di gestirsi in modo autonomo nel proprio domicilio. Coloro che hanno questi requisiti ogni anno devono presentarsi presso la Municipalità presso la quale hanno la residenza anagrafica o possono inviare a quest'ultima una raccomandata con la relativa richiesta. Il Comune si riserva periodicamente di pubblicare un bando dal quale reperire i requisiti per accedere al servizio.

- Assistenza domiciliare integrata: un protocollo tra il Comune di Catania e l'ASP garantisce un insieme di prestazioni mediche, riabilitative, socio-assistenziali rese a domicilio attraverso una rete di azioni e programmi volti a favorire ed a sostenere l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza dell'ambito familiare. L'obiettivo è quello di migliorare la risposta assistenziale rispetto al ricovero in ospedale per quelle categorie di anziani con patologie croniche o malattie invalidanti. Possono usufrurire del servizio gli anziani soli e/o senza supporto parentale o che non sono in grado di gestirsi da soli nel proprio domicilio. I cittadini interessati possono fare richiesta all'Unità Valutativa Geriatrica dell'ASP Catania 3 (Via Ventimiglia 166) o ai Centri Territoriali competenti per residenza anagrafica.

In relazione all'assistenza domiciliare c'è inoltre da sottolineare come non siano state ancora approvate le linee guida per accedere all'accreditamento delle aziende erogatrici dei servizi di 'Assistenza domiciliare integrata' che avrebbe permesso agli anziani di decidere a chi affidarsi per le loro terapie a domicilio.

Indirizzi utili e link utili

Ufficio Anziani Comune di Catania - Via Dusmet 141, Catania - Telefono 095-7422607-31 - Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle 9 alle 12

Coordinamento Assistenza Domiciliare e Centri Diurni Anziani - Responsabile Alessandra Ferlazzo - Sede - Via Dusmet 141 - Telefono 095-7422622

ASP Catania - Cure domiciliari, cure palliative domiciliari e Residenza Sanitaria Assistenziale

Comune di Catania - Sito ufficiale

