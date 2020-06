Le residenze sanitarie assistenziali in provincia di Catania

Le Residenze Sanitarie Assitenziali sono strutture socio-sanitarie (possono essere pubbliche e private ed i relativi costi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale) dedicate a persone anziane non autosufficienti che necessitano di una assitenza medica, infermieristica o riabilitativa generica o specializzate.

Le RSA si differenziano dalle case di riposo in primis perchè queste ultime sono dirette ad ospiti parzialmente autosufficienti che non necessitano della presenza del personale medico 24 ore su 24 ma solo di personale infermieristico. Nelle RSA è obbligatoria la presenza di un medico 24 ore su 24, di un terapista ogni 40 ospiti e di un infermiere ogni 5 ospiti.

In secondo luogo si differenziano anche per le modalità di sistemazione: nella casa di riposo possono esserci camere doppie, triple, piccoli appartamenti; questo non accade nelle RSA. Anche all'interno delle RSA sono previste attività ricreative da parte di animatori.

Infine il lato economico: se l'RSA è privata il pagamento è a carico dell'ospite o dei familiari; se struttura pubblica è possibile invece concordarne l'accesso con l'ufficio dei servizi sociali del Comune (in questo caso le spese sono stabilite dagli enti che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali in accordo con il Comune e sono in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in parte a carico del Comune e in parte a carico dell’utente e della sua famiglia, a seconda del reddito).

L'ASP Catania, per il ricovero in una RSA, necessita della seguente documentazione:

- richiesta del Medico curante su ricettario del SSR di “Valutazione multidimensionale per ricovero in RSA", aggiungendo la diagnosi ed eventualmente, nello specifico, la proposta assistenziale

- richiesta di ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale a cura dell'Utente o di un familiare con autocertificazione per la eventuale compartecipazione dell'utente alla retta di ricovero nel caso in cui il ricovero dovesse durare più di 60 giorni

- scheda SVAMA a cura del Medico curante

- dichiarazione sostitutiva di certificazione

- copia del documento di riconoscimento del paziente e del delegato e copia della tessera sanitario del paziente e relativa delega a presentare la richiesta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RSA - Elenco del territorio di Catania (sia private che pubbliche)

Villa Lisa - Via Pilata 8, Misterbianco - Telefono: 095-464949

Arka - Largo Millo 6, Catania - Telefono: 095-223793

Helios-Le Palme - Via Buonarroti 59 - Trecastagni - Telefono: 095-7808334

Don Michele Cannizzo - Via Vaccarini 83, Mascalucia - Telefono: 095-7916333

Korus - Via San Luca 1, Trecastagni - Telefono: 095-7805356

Residenza Serena - Via Fratelli Bandiera 83, Gravina - Telefono: 095-414246

Il Tulipano Srl - Piazza Giacomo Vaccari 17, Vizzini - Telefono: 0933-961390

Villa Gaia - Via Tarderia 146, Pedara - Telefono: 095-919896

Futura Srl - Via Caronda 44, Viagrande - Telefono: 095-7902059

Maria Regina - Via Roma 102, Sant'Agata Li Battiati - Telefono: 095-212567

Santa Rosa - Via Acireale 23, Catania - Telefono: 095-7121784

RSA Randazzo - Piazza Ospedale 2, Randazzo - Telefono: 095-7746670

RSA Ramacca - Via Ugo Foscolo 1, Ramacca - Telefono: 095-7943312

RSA Grammichele - Via Copernico, Grammichele - Telefono: 095-7943358