Laboratori occupazionali 'Over 60': dove a Catania

Quando parliamo di laboratori occupazionali 'Over 60' ci si riferisce a strutture nelle quali l'anziano ancora autosufficiente viene accolto per alcune ore della giornata e svolge attività di socializzazione e di sostegno della vita quotidiana.

La finalità di questi laboratori è quella di svolgere attività di socializzazione e sostegno, laboratori tematici per valorizzare capacità ed autonomie, servizi di igiene personale, servizio di trasporto dal domicilio alla sede e viceversa. In alcuni è anche possibile consumare la colazione, il pranzo e la merenda.

In diversi comuni italiani, ma non ancora a Catania, questo servizio viene gestito dal Comune che indica, come sopra, le finalità di queste strutture ed anche i requisiti per potervi accedere come ospiti.

Per quanto riguarda il territorio di Catania e provincia, non sono ancora tantissime le strutture private che offrono questa possibilità. In primis c'è da sottolineare la Casa di riposo Albero della Salute - Via Battello n° 46 - 95126 - Catania (CT).

Quest'ultima propone i seguenti laboratori: laboratorio manuale-creativo, giardinaggio, yoga e mindfulness, terapia occupazionale, cucito, lettura, counseling, attività musicali ed audiovisive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In tema di laboratori occupazionali è altamente probabili che un servizio simile possa essere offerto anche dai centri anziani presenti a Catania e provincia così come dalle Residenze Sanitarie Assistite.