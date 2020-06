Spesa a domicilio per anziani: numeri utili di supermercati a Catania

Non solo in periodo di emergenza (come capitato nel 2020 a causa della pandemia Covid-19) ma anche giornalmente nel territorio di Catania sono molti i supermercati che forniscono, soprattutto nei confronti delle persone anziane (coloro che risiedono ancora nel loro domicilio e non sono state trasferite in case di riposo o RSA), il servizio di spesa a domicilio.

Ecco, dunque, di seguito, la lista (passibile di aggiornamento) dei negozi che al momento possono fornire questo servizio

Supermercati - Spesa a domicilio

Supermercato Motta Decò - Via Lavaggi 30, Catania - Telefono 095-7164090

Gourmet Decò - Via Gabriele D'Annunzio 119, Catania - Telefono 095-386147

Tocal - Via della Palma 383-385, Catania - Telefono 095-44768218

Max Spesa Supermercato - Via della Concordia 50, Catania - Telefono 095-281978

Tocal - Via Matteo Renato Imbriani 224, Catania - 095-553858

Crai - Via Fabio Filzi 8, Catania - Telefono 095-350314

Conad City - Via Verona 17/A, Catania - Telefono 095-507878

Crai - Via Androne 13, Catania - Telefono 095-320875

Crai - Viale Mario Rapisardi 256, Catania

Simply Market - Via Siena 16, Catania - Telefono: 095-503404

Maxistore Motta Decò - Piazza Cavour 32, Catania - Telefono 095-7164312

Maxistore Decò - Corso Sicilia 50, Catania - Telefono 095326099

Iperstore Decò - Via Acicastello 17, Catania - Telefono 0957126806

Conad - Via Umberto 301, Catania - Telefono 095-537552

LP Supermercati - Via Madonna di Fatima 60, Gravina di Catania (CT) - Sito web: https://www.tocal.it/contatti/

Superstore Decò - Via Messina, Catania - Telefono 0957124382

Maxistore Decò - Via Pola 37, Catania - Telefono 0957221553

Superstore Decò - Via Carnazza 77, Tremestieri Etneo - Telefono 0957336648

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biò - Via Giuseppe Patanè 25, Catania - Telefono 095-7167255