Ritirare la pensione: gli orari degli uffici postali a Catania

Sono innumerevoli gli uffici delle Poste Italiane siti a Catania e provincia dove poter usufruire di tutti i servizi che vengono offerti.

A suscitare ovviamente maggior interesse sono però i giorni del mese a partire dai quali è possibile poter effettuare la riscossione della pensione.

Ecco quindi, di seguito, tutti i numeri di telefono e gli orari degli uffici postali presenti a Catania e provincia.

Corso Italia, 33 - Telefono: 095 753 0911 - Orari: 08:15–19:05

Via Etnea 215 - Telefono: 095-7155071 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Corso Siciia 25 - Telefono 095-316957 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, 16-19, sab 8.20/12.35

Viale Vitt. Veneto 92/96 - Telefono 095-372876 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, 16-19, sab 8.20/12.35

Via S.M. del Rosario 17 - Telefono 095-2502150 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Via Canfora 74/A - Telefono: 095-444818 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Via Lavaggi 1 - Telefono: 095-2502051 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Via Galatioto 184 - Telefono: 095-7122918 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Via Asiago 10 - Telefono: 095-7220211 - Orari: lun-mar-mer-ven 8.15/13.30, gio 8.15/19, sab 8.15/12.30

Via Vittorio Emanuele 347 - Telefono 095-316955 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Piazza Aldo Moro 4 - Telefono: 095-7165311 - Orari: lun-ven 8.15/19, sab 8.20/12.35

Via Cagliari 103/105 - Telefono: 095-7223839 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Via Rodi 7/9 - Telefono: 095-504208 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Via Dott. Consoli 8/E - Telefono: 095-310940 - Orari: lun-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Corso Indipendenza 250 - Telefono: 095-7581651 - Orari: lun 8.20/19.05, mar-ven 8.20/13.35, sab 8.20/12.35

Piazza Santa Maria del Carmelo 31 - Telefono: 095-242125 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Via Giuseppe Verdura 2 - Telefono: 095-351233 - Orari: lun-ven 8.30/13.30, sab 8.30/12.30

Via Zia Lisa 187/A - Telefono: 095-576769 - Orari:

Via Eleonora D'angiò 4 - Telefono: 095-504208 - Orari: lun-gio-ven 8.15/17.30

Via Antonino Pacinotti 17/H - Telefono: 095-482975 - Orari: lun-ven 8.20/19.05, sab 8.20/12.35

Viale Alcide De Gasperi 44 - Telefono: 095 492297

Viale Nitta 2 - Telefono: 095 571054

Largo Guastella Amabile Serafino 21 - Telefono: 095 474604

Via Garibaldi 372 - Telefono: 095 202320

Strada VIII Zona Industriale - Telefono: 095 592305

Viale Mario Rapisardi 82 - Telefono: 095 325693

Via S.G. Battista 71 - Telefono: 095 7447211

Via Plebiscito 643/A - Telefono: 095 7312924

Via Sebastiano Catania 227 - Telefono: 095 516568

Via Teocrito 10 - Telefono: 095 7312924

Via Pietra dell'Ova 67/B - Telefono: 095-330306

Via Vecchia Ognina 144 - Telefono: 095 7220211

Via Nicola Zingarelli 3 - Telefono: 095 576769

Via Leopoldo Nobili 9 - Telefono: 095 476872

Viale Africa 2 - Telefono: 095 571054

Via Passo Gravina 81/C - Telefono: 095 433731

Via Vittorio Emanuele 96 - Telefono: 095 310422

Piazza Tivoli, Tremestieri Etneo - Telefono: 095 338043

31, Via San Paolo - Telefono: 095 242720

Via Firenze 149, Acicastello - Telefono: 095 7125367

Via Carnazza 16, Tremestieri Etneo - Telefono: 095 338748

Via Rosina Anselmi 50, Lineri - Telefono: 095 483343

Via Fasano 44, Gravina di Catania - Telefono: 095 411094

Via Savoca 3, San Gregorio di Catania - Telefono: 095 7219450

Via Gianni Strano 7, Gravina di Catania - Telefono: 095 395663

Via Provinciale 31, Misterbianco - Telefono: 095 391171

Via Mongibello 73, Piano Tavola: Telefono: 095 391171

Via Nizzeti 143, Acicatena - Telefono: 095 870529

Piazza della Regione, Aci Bonaccorsi - Telefono: 095 7899075

Via Roma 59, Camporotondo Etneo - Telefono: 095 522188

Via Spagnola 56, Acitrezza - Telefono: 095 276749

Largo Mannino 6, San Pietro Clarenza - Telefono: 095 520690

Via Cesare Battisti 3, Acicastello - Telefono: 095 271310

Via Luigi Einaudi 15, Aci Sant'Antonio - Telefono: 095 7643866

Via Catira 3, San Gregorio di Catania - Telefono: 095 7219411

Via Vincenzo Bellini 16, Viagrande - Telefono: 095 7890319

Via Porto Salvo, Acireale - Telefono: 095 801697

Via Macello 50, S.G. La Punta - Telefono: 095 7411654

Via Principe di Piemonte 1, Viagrande - Telefono: 095 7894100

Via Guglielmo Marconi 9, Tremestieri Etneo - Telefono: 095 213957

Via Giovanni XXIII 10, Gravina di Catania - Telefono: 095 7447311

Via Della Regione 7, Motta Sant'Anastasia - Telefono: 095 7554351

Via Giacomo Matteotti 324, Misterbianco - Telefono: 095 7558111

Via Vito Reina 1, Mascalucia - Telefono: 095 7544011

Via Nino Martoglio 93, Santa Venerina: Telefono: 095 953540

Via Madonna del Carmelo, Ragalna - Telefono: 095 849264

Via Armando Diaz 2, Zafferana Etnea - Telefono: 095 956623

Via Fiume, Belpasso - Telefono: 095 917866

Via Circumvallazione, Paternò - Telefono: 095 856658

Via Patrica 12, Guardia - Telefono: 095 809015

Via Madonna della Libertà 87, San Leonardello - Telefono: 095 964145

Via Rettifil0 5, Santa Venerina - Telefono: 095 958171

Via Riesi 6, Stazzo - Telefono: 095 7641973

Via Ispica 9, Balatelle - Telefono: 095 7651627

Via della Montagna 2, Zafferana Etnea - Telefono: 095 7081885

Via Nazario Sauro 12, Carruba - Telefono: 095 964934

Piazza Lavinaio 2, Aci Sant'Antonio - Telefono: 095 7898294

Via Catania 1, Nicolosi - Telefono: 095 911527

Via Carico 84, Santa Maria degli Ammalati - Telefono: 095 886318

Via Cesare Battisti 1, Stazzo - Telefono: 095 809015

Via Bellini 60, Paternò - Telefono: 095 855406

Piazza Municipio 1, Belpasso - Telefono: 095 7058111

Via Galileo Galilei 26, Acicatena - Telefono: 095 7646111

Via Vittorio Emanuele III, Belpasso - Telefono: 095 917866

Via II Retta Levante, Belpasso - Telefono: 095 7058111

Piazza Aldo Moro 20, Trecastagni - Telefono: 095 7806384

Via Dottore Auteri 1, Pedara - Telefono: 095 7028211

Piazzale Civiltà del Lavoro 22, Paternò - Telefono: 095 856656

Via Provinciale per Santa Maria Ammalati 105, Acireale - Telefono: 095 871033

Viale delle Provinci 143, Giarre - Telefono: 095 932021

Via Principe di Piemonte 42, Giarre - Telefono: 095 7790514

Via Carlo Parisi 2, Macchia - Telefono: 095 955481

Via Benedetto Croce 1, Biancavilla - Telefono: 095 7710011