Come cambiare la residenza: tutte le informazioni

Coloro che hanno appena acquistato casa, che hanno contratto matrimonio o che da poco si sono trasferiti per motivi di lavoro potrebbero avere bisogno di effettuare il cambio di residenza.

Per quanto riguarda il Comune di Catania è necessario compilare un apposito modulo, sottoscriverlo e presentarlo presso l'Ufficio del Comune dove il richiedente vuole fissare la propria dimora. E' inoltre possibile inviarlo agli indirizzi che devono essere presenti sul sito istituzionale del comune interessato tramite raccomandata o in via telematica.

L'istanza di cambio di Residenza e/o Domicilio potrà essere presentata: al Protocollo della Direzione in Via Alessandro La Marmora n. 23; via Pec all'indirizzo comune.catania@pec.it.

Il Ministero dell’Interno con Circolare 14/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Demografici stabilisce che, in sede di dichiarazione anagrafica, debbano essere acquisite le informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, locazione, comodato od altro). In difetto, la domanda di iscrizione anagrafica è irricevibile.

Pertanto, il cittadino che faccia richiesta di iscrizione/variazione anagrafica, deve:

a) compilare integralmente il modello di dichiarazione di residenza nella parte relativa agli estremi catastali dell'immobile e al titolo di occupazione;

b) nel caso di trasferimento della residenza in un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, allegare copia del contratto di locazione o del verbale di consegna dell’immobile, debitamente sottoscritti dall’Ente Gestore.

c) allegare alla richiesta di cambio di residenza/domicilio il titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva riportante tutti i dati dello stesso.

Gli identificativi catastali si possono reperire sull’atto di compravendita, sui contratti di locazione e di attivazione delle utenze, sulle visure catastali.

Nel momento in cui si voglia avere qualunque altra informazione al riguardo è possibile rivolgersi agli sportelli dei Servizi Demografici Decentramento e Statistica del Centro Direzionale San Leone e delle Circoscrizioni, che osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; solo per i cambi di residenza dalle ore 8,00 alle ore 12,00; il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.