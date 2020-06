Case popolari: tutte le informazioni

Anche a Catania, come in molte altre città italiane, esiste l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (ente pubblico non economico) che ha come finalità quello di conseguire scopi relativi all'edilizia economica, sovvenzionata o popolare.

Le 'case popolari' sono case di proprietà del Comune o di altri enti statali che vengono messe a dispoziione di chi, per diversi motivi, non riesce a pagare l'affitto.

Case popolari - Requisiti

- essere cittadini italiani o lavorare in una delle città per le quali si vuole richiedere l'agevolazione

- un numero minimo di figli

- avere un individuo invalido nel proprio nucleo familiare

- avere il permesso di soggiorno da almeno 2 anni (stranieri)

- non essere stati morosi negli ultimi 5 anni se si ha avuto già esperienza di case popolari

- non aver occupato senza titolo case popolari negli ultimi 5 anni

- avere un reddito inferiore ad € 25.000,00 (è possibile che ogni singolo Comune possa stabilire delle soglie inferiori)

Case popolari - Documenti

- documento di identità valido

- Modello ISEE compilato

- Certificato d'invalidità e relativo punteggio

E' possibile che ogni singolo Comune possa effettuare delle richieste di integrazioni documentali ulteriori. E' possibile poter richiedere una casa popolare in qualunque momento quando si hanno i requisiti.

Questa però verrà presa in considerazione solo se è stato pubblicato dal Comune il relativo bando e quindi si entrerà in graduatoria solo dopo la pubblicazione di quest'ultimo. Di regola i bandi vengono pubblicati ogni 4 anni.

La commissione, sulla base della documentazione, assegna ad ogni richiedente un punteggo per formare la graduatoria che successivamente viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Coloro che non hanno ottenuto la casa popolare perchè hanno un punteggio più basso restano in lista d'attesa.

Casa popolare - Obblighi dell'assegnatario

- pagare regolarmente il canone

- pagare i servizi di autogestione e gli spazi comuni

- non subaffittare l'appartamento

- alloggiare in modo stabile nella casa popolare

- non usare l'appartamento per scopi illeciti

- avere cura della propria abitazione, se necessario effettuando dei lavori di manutenzione

- non modificare i locali senza autorizzazione del Comune o dell'Ente

- non lasciare nelle stanze sostanze tossiche o pericolose

- permettere l'effettuazione dei controlli e degli interventi di manutenzione

- restituire la casa senza danni

Coloro che volessero eventualmente acquistare una casa popolare, i cui prezzi sono molto bassi, possono smettere di pagare l'affitto ed iniziare una compravendita.

Nel caso in cui dovesse venire a mancare il beneficiario della casa popolare ne potrà continuare a godere la sua famiglia.

Indirizzi utili

Sito ufficiale Istituto Autonomo Case Popolari

