Catania: dove chiedere i certificati per l'edilizia privata

Quando parliamo di 'certificato di destinazione urbanistica' ci riferiamo ad un documento che viene rilasciato dalla pubblica amministrazione, ossia dagli Uffici tecnici comunali e che contiene le informazioni che riguardano un immobile (fabbricato o terreno).

Il certificato indica i dati del fabbricato (foglio e particella), la destinazione urbanistica (zona residenziale o agricola), l'indice di fabbricabilità (se è possibile o meno costruire sopra il terreno) ed altri fattori.

E' un certificato a titolo oneroso che viene spesso utilizzato nelle compravendite immobiliari o anche nella stipulazione e sottoscrizione di contratti preliminari di compravendita.

Per quanto riguarda il Comune di Catania le richieste dei C.D.U. devono essere effettuate con posta certificata all'indirizzo comune.catania@pec.it. L’istanza dovrà pervenire completa dei dati obbligatori e della documentazione a corredo, secondo le informazioni e la modulistica pubblicati nella sezione web sottostante.

Il pagamento dell’imposta di bollo, previsto dalla normativa vigente, dovrà essere dimostrato allegando all’istanza il modello di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorieta’ - Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, in formato PDF, debitamente firmato, pubblicato nella sezione sottostante.

La richiesta del C.D.U. può essere formulata da: proprietario dell’immobile oggetto della richiesta o suo delegato; tecnico incaricato dal proprietario (in tal caso occorre evidenziare sia lo studio richiedente, con relativo timbro dello studio, sia le generalità del proprietario "a nome" e "per conto di" per il quale il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto; notaio rogante delegato dal proprietario (in tal caso occorre evidenziare anche le generalità del proprietario "a nome" e "per conto di" per il quale il certificato di destinazione urbanistica viene richiesto). La delega per la presentazione dell'istanza di CDU, dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del proprietario.

La richiesta del C.D.U. deve essere in bollo e deve contenere: generalità del richiedente (comprensivo di indirizzo e recapito telefonico per comunicazioni), dati catastali del terreno oggetto di richiesta, specifica del tipo di certificato: in carta semplice, in bollo, urgente, storico.

L’istanza deve essere indirizzata alla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, Servizio "Pianificazione e Attuazione Urbanistica - PRG – Ufficio PRG". Le Certificazioni rilasciate verranno consegnate dal Front Office della sede della Direzione Urbanistica, con ingresso in via A. di Sangiuliano, 166, Piano Terra. Ai sensi della vigente normativa, il termine per la conclusione dei procedimenti su istanza di parte è di giorni trenta.

Alla richiesta di C.D.U. occorre allegare: Estratto di mappa catastale terreni aggiornato, rilasciato dall’Agenzia del Territorio competente in data non anteriore a sei mesi, con indicazione delle particelle oggetto di richiesta; Consultazione attuale per partita (visura catastale), rilasciata in data non anteriore a sei mesi con indicazione della superficie delle particelle richieste, in carta semplice; Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, sul CC postale n.17666959, su bollettino postale, intestato a "Comune di Catania, Tesoreria comunale" con la seguente causale: "Diritti di segreteria per il rilascio di certificati urbanistici", ovvero mediante bonifico bancario sul codice IBAN IT18V0760116900000017666959, secondo gli importi specificati nella tabella allegata, approvata con delibera CC. n. 04 del 29/01/2019 avente ad oggetto: "Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art.251, D. Lgs. n. 267/2000 - Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi generali", di seguito riportata. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. Eventuale altra documentazione valida attestante la titolarità del richiedente;

Per l’imposta di bollo occorre, altresì, allegare: Marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla domanda - per le istanze trasmesse a mezzo pec utilizzare il modello di autocertificazione per l'annullo dell'imposta di bollo. Se si richiede certificato in bollo, n. 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni pagina del certificato. Il numero di marche necessario verrà comunicato al momento del ritiro, in relazione al numero di pagine del certificato stesso.

Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Indirizzi utili

Modulo richiesta certificazione urbanistica

Modulo dichiarazione per marche da bollo

Comune di Catania - Ufficio PRG - via Biondi, 8, piano terzo - Orari di ricevimento: Martedì dalle 9.00 alle 13.30 in forma telematica, previa prenotazione appuntamento, da richiedere alla segreteria di direzione a mezzo email: agendasue@comune.catania.it; Giovedì dalle 9.00 alle 13.30 presso la sede di Direzione