Certificato di morte: tutte le informazioni utili del Comune di Catania

Ogni Comune, per quanto riguarda il rilascio delle certificazioni (Stato di famiglia, Stato di famiglia Integrale, Stato di famiglia Uso Assegni Contestuale, Residenza, Residenza storica, Esistenza in Vita, Carta Identità, Stato Libero, Cittadinanza, Godimento Diritti Politici, Certificato di iscrizione alle Liste Elettorali, Certificato di vedovanza, Certificato/Estratto di Nascita (dal 1965 ad oggi), Certificato/Estratto di Matrimonio (dal 1965 ad oggi), Certificato/Estratto di Morte (dal 1965 ad oggi) ha un proprio ufficio preposto.

Per quanto riguarda il Comune di Catania gli sportelli per il rilascio delle certificazioni di Stato Civile e d'Anagrafe si trovano presso la Sede del Centro Direzionale San Leone Via Alessandro La Marmora, 23 e presso le sei Circoscrizioni.

1° Circoscrizione (Centro Storico): via Zurria, 67 - Telefono: 095.7426295 / 095.7426285

2° Circoscrizione (Picanello - Ognina - Barriera - Canalicchio): via P.G. Frassati, 2 - Telefono: 095.7504332

3° Circoscrizione (Borgo-Sanzio): via R.G. Castorina, 10 - Telefono: 095.444383

4° Circoscrizione (San Giovanni Galermo - Trappeto - Cibali): via Galermo 254 - Telefono: 095.7422515

5° Circoscrizione (Monte Po - Nesima - San Leone - Rapisardi):viale M. Rapisardi, 299 - Telefono: 095.359420

6° Circoscrizione (San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Zia Lisa - Villaggio Sant'Agata): stradale San Giorgio, 27 - Telefono: 095.7101810

I certificati e gli estratti di Stato Civile (Nascita, Matrimonio e Morte) antecedenti al 1965 vengono rilasciati esclusivamente dall'Archivio di Stato Civile che si trova in Via Alessandro La Marmora n°23.

Tutti gli Uffici delle circoscrizioni sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Coloro che quindi vorranno fare richiesta di un certificato di morte dovranno recarsi presso uno degli uffici sopra indicati, agli orari sopra indicati, ed effettuare la relativa richiesta. A meno che non si rientri tra le ipotesi di esenzione potrà essere richiesto il pagamento dell'imposta di bollo.

Dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigo re della legge di stabilità 2012 (1. 18312011) è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi richiedere certificati a cittadini ed imprese. Si afferma definitivamente il principio che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.

Ciò premesso i certificati che verranno rilasciati saranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura "ll presente ceÉificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Si ricorda che l'autocertificazione resa è in esenzione dall'imposta di bollo.

Indirizzi utili

Comune di Catania - Sito Ufficiale

Comune di Catania - Modulo per richiesta certificato