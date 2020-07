Posta Elettronica Certificata: tutte le informazioni per Catania

Al giorno d'oggi si sente sempre parlare di PEC o Posta Elettronica Certificata. Si tratta di un sistema che consente di inviare e-mail che possono avere lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno (normativa di riferimento DPR 11 Febbraio 2005, n. 68).

Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione ed è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.

La PEC, garantisce, in caso di contenzioso, la possibilità di opporre l'invio del messaggio ai terzi. Col termine certificata si intende che il gestore del servizio di posta elettronica rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale della spedizione del messaggio e di eventuali allegati.

Come se non bastasse anche il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. In ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.

I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.

Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico.

Per poter iniziare ad utilizzare una PEC ed attivarla c'è la necessità di un pc o un tablet e di una connessione ad internet. In questo modo sarà possibile acquistare il servizio dagli innumerevoli Gestori Certificati abilitati presso l'AgID (Elenco Pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata).

Una volta effettuato l'acquisto della casella PEC più adatta alle vostre esigenze (con più o meno Giga di spazio a disposizione, con la presenza dell'ulteriore servizio della fatturazione elettronica, con la presenza del servizio SMS che avverte della presenza di PEC non lette, ecc. ecc.), sarà necessario registrarsi al sito che si è scelti per gestire la propria PEC.

Con una 'username' ed una 'password' sarà quindi possibile accedere ogniqualvolta si vuole al servizio ed effettuare le più disparate operazioni.

Nel momento in cui avete la necessità di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata ma non avete molta dimestichezza con il computer, è possibile recarsi presso un negozio di informatica per richiedere al venditore di effettuare la procedura di attivazione al posto vostro.

Informazioni utili

ARUBA - Acquisto PEC

Legalmail - Acquisto PEC

Poste Italiane - PEC PostaCert

AltaPec - Acquisto PEC