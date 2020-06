Come richiedere la carta d'identità a Catania

Oggi come oggi, a meno che non ci si trovi in particolari casi, non è più possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo (nei casi previsti dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero, in casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e ai cittadini iscritti all’AIRE).

Le carte d'identità in formato cartaceo (C.I.C.) rilasciate in precedenza restano comunque valide fino alla loro data di scadenza. Tutte le nuove carte di identità devono essere in formato elettronico.

Si tratta di una card, che ha il formato della tessera sanitaria o del bancomat, integrata con un microprocessore al cuni interno sono inserite le informazioni che consentono di verificare l'identità del titolare, inclusa fotografia ed impronta digitale.

Contiene maggiori informazioni rispetto a quelle della carta di identità cartacea ed ha la funzione di identificare il cittadino e di consentirgli di usarla come documento di viaggio in tutti i paesi dell'UE ed in quelli coi quali l'Italia ha siglato specifici accordi di adesione al sistema SPID (Sistema Pubblico di identità digitale).

In caso di furto o smarrimento occorre depositare la denuncia di furto/smarrimento in originale effettuata presso i Carabinieri o la Polizia di Stato. In caso di deterioramento della Carta di Identità in corso di validità, per richiederne una nuova, occorre consegnare la carta deteriorata. Nel caso in cui la suddetta carta non consenta il riconoscimento, occorre provvedere a quest'ultimo con le modalità sopra riportate.

Per i cittadini stranieri

E’ necessario presentare anche il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura e nel caso sia scaduto, occorre esibirlo unitamente alla richiesta di rinnovo effettuata entro il 60° giorno dalla scadenza dello stesso.

Per i minori dai 15 ai 18 anni

Il ragazzo minorenne deve presentarsi munito dei documenti sopraelencati ed accompagnato da un genitore convivente, munito di un proprio documento di riconoscimento. Per ottenere la carta d’identità validi per l’espatrio (consentita solo per i cittadini italiani) è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all’espatrio firmata dal genitore assente, corredata da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.

Catania - Dove richiedere la carta di identità

- presso lo sportello della sede del Centro direzionale San Leone

- presso gli sportelli di tutte le circoscrizioni e dei relativi centri Servizi

- la prenotazione è obbligatoria agli sportelli stessi o collegandosi al seguente link

- non è necessario chiedere una nuova carta se si cambia residenza, abitazione, professione o stato civile

Catania - Chi può richiedere la carta di identità

- cittadini italiani comunitari ed extracomunitari residenti a Catania (si può anche richiedere, se sussitono giustificati motivi, la carta di identità in un comune diverso da quello di residenza)

- cittadini dell'UE ed extracomunitari residenti in Italia (non è valida ai fini dell'espatrio ma solo per il riconoscimento)

Il documento rilasciato sarà valido per l'espatrio solamente dopo aver effettuato apposita dichiarazione, altrimenti sarà inserita la dicitura 'non valida per l'espatrio'.

Documentazione necessaria e validità

- foto formato tessera: deve riprodurre il volto, il busto su sfondo uniforme e bianco, non devono essere indossati cappelli o occhiali da sole

- carta di identità scaduta o altro documento di rinoscimento

- se non ci sono questi elementi occorrone due maggiorenni con documento di identità valido che possono testimoniare l'identità del richiedente

- 10 anni per maggiorenni, 5 anni per chi ha tra 3 e 18 anni, 3 anni per i minori di 3 anni

Una volta effettuata la richiesta la carta verrà trasmessa dal Ministero dell'Interno al domicilio dell'interessato entro sei giorni dalla presentazione della richiesta. Ulteriori informazioni possono essere reperite collegandosi al sito del Ministero dell'Interno.

Carta di identità - Costi

- Rilascio per prima emissione o per rinnovo carta scaduta: € 22,21

- Rilascio a seguito di smarrimento, deterioramento o emissione anticipata: € 27,37

- Modalità di pagamento in contanti allo sportello