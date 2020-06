Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

Nel momento in cui ci accorgiamo che sta per scadere la nostra patente è ovviamente arrivato il momento di effettuarne il rinnovo. E' possibile effettuare il rinnovo della patente a partire dal quarto mese precedente a quello della scadenza, che quasi per tutti coincide oramai con il giorno del compleanno.

Per rinnovare la patente è necessario fare una visita medica. Il medico, dopo aver accertato il possesso di tutti i requisiti psicofisici per una guida sicura, compilerà un modulo online, completo di firma e foto aggiornata del conducente, che verrà spedito alla motorizzazione civile. E' possibile eseguire la visita per rinnovare la patente in diversi modi che si differenziano per tempi e costi.

ASP - Si può fare la visita medica per il rinnovo della patente rivolgendosi ad un ambulatorio ASP previo appuntamento e se l’esito sarà positivo verrà rilasciato un documento sostitutivo che attesterà il rinnovo in attesa del documento del Ministero dei Trasporti che verrà inviato direttamente a casa. I costi sono di € 26,20 € complessivi, a cui è necessario aggiungere il pagamento dei diritti sanitari (per quanto riguarda l'ASP Catania è di € 23,00 per patenti A e B e di € 31,50 per patenti di diversa categoria; il bollettino va intestato a: C/C 10105955 intestato: A.S.P. Catania Via S.M. La Grande, 5 Servizio Medicina Legale; è inoltre possibile pagare presso la cassa ticket).

ACI e Scuole guida - Si tratta di due alternative molto convenienti in termini di tempo (gli appuntamenti vengono fissati velocemente e in molti casi è sufficiente presentarsi in giornate ed orari prestabiliti), ma possono essere più care di altre alternative se il nostro obiettivo è risparmiare denaro. Ai costi elencati in caso di visita presso l’ambulatorio ASP vanno infatti aggiunte le spese per il servizio ottenuto e la cifra può anche raddoppiare. In alcuni casi il costo totale si attesta tra gli 80 e i 130 €.

Ferrovie - Il rinnovo presso le Ferrovie è sicuramente il metodo più veloce ed economico insieme, se si vive in una grande città. Bisogna informarsi sull’ubicazione dell’Unità Sanitaria Territoriale e sugli orari delle visite. Il costo della visita è pari a 45 € per patenti A e B (quindi è opportuno confrontarlo con quello della propria ASL di appartenenza) che, sommati alla marca da bollo e al versamento al Ministero dei Trasporti, comportano una spesa totale di circa 60 €.

Studi medici - La visita per il rinnovo della patente può essere effettuata anche presso gli studi medici in cui siano presenti medici autorizzati dalla motorizzazione. I medici in questione possiedono un numero identificativo univoco, rilasciato appunto dalla motorizzazione, che verrà indicato nelle certificazioni mediche trasmesse al Ministero. Come nel caso precedente, la procedura risulta veloce ed economica. Per conoscere i nominativi dei medici certificatori più vicini è sufficiente rivolgersi all’ufficio provinciale della motorizzazione; ma è possibile che l’elenco sia direttamente disponibile online.

Rinnovo patente online - Pur dovendo comunque fare la visita medica di persona, per ovvi motivi, sono sempre più diffusi i servizi di prenotazione e pagamento online della stessa, con un costo totale di rinnovo di 80 € circa.

Il dottore rilascerà al titolare, una ricevuta completa di tutti gli estremi anagrafici e le informazioni del conducente, nella quale verrà riportata anche la nuova data di scadenza della licenza di guida. La ricevuta rimpiazzerà, in via provvisoria, la patente di guida nell’attesa che quest’ultima venga recapitata direttamente a casa del titolare. Il documento provvisorio ha una durata di 60 giorni, ma la nuova patente arriva nel giro di pochissimi giorni. Ricordiamo nuovamente che il titolare riceverà una patente nuova in formato tessera e dovrà versare 6,86 € per il ritiro della posta assicurata.

Il rinnovo della patente è diverso a seconda della categoria della patente.

Patente A e B

- ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;

- ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni;

- ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;

- ogni 2 anni oltre gli 80 anni;

Patente C

- rinnovo ogni 5 anni fino ai 65 anni di età;

- rinnovo ogni 2 anni dopo i 65 anni;

Patente D

- ogni 5 anni fino ai 70 anni di età;

- ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;

- ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

Rinnovo patente - Documenti necessari

- documento d’identità;

- patente in scadenza o scaduta;

- codice fiscale;

- per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti: occhiali e/o lenti a contatto;

- ricevuta del pagamento dei diritti sanitari;

- attestazione del versamento di 10,20 € su conto corrente intestato al ministero dei Trasporti (il c/c 9001 è disponibile precompilato presso gli uffici postali);

- attestazione del versamento di 16,00 € (la vecchia marca da bollo) sul c/c 4028, anche in questo caso il bollettino precompilato è reperibile direttamente alle Poste;

- una foto formato tessera recente

Indirizzi utili

Motorizzazione Civile Catania - Sede: Via Don Giacomo Alberione n. 6 - 95121, Centralino: +39 095 7234911 Fax: +39 095 340130, Mail: mcct.trasporti@regione.sicilia.it, PEC: motorizzazione.ct@certmail.regione.sicilia.it. Orari di ricevimento del pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Modulo ASP Catania per rinnovo patente

Unità territoriale Aci Catania - Sito ufficiale

Ufficio provinciale Aci Catania - Via Pietro Mascagni 73, Catania - Telefono: 095 7478811, Fax: 095 7478856-40, Email: unita.territoriale.aci.catania@aci.it, Email Certificata (PEC): ufficioprovincialecatania@pec.aci.it