Come trovare una baby sitter a Catania

Il problema numero 1 per i genitori, quando lavorano entrambi e quando non c'è la possibilità di essere aiutati da parenti/amici, è quello di trovare una baby sitter che possa accudire i figli.

Per quanto riguarda il territorio di Catania e provincia, oltre che con il passaparole, trovare una 'tata' è diventato più facile grazie al web.

Sono infatti innumerevoli i siti presso i quali è possibile proporsi come baby sitter o è possibile trovare una baby sitter disponibile, anche da subito quando c'è una situazione di estrema emergenza.

Tra i più utilizzati c'è sicuramente 'Toptata.it', che consente sia di trovare una baby sitter che di proporsi come tale.

Il sito infatti consente di effettuare una ricerca accurata della baby sitter, facendo scegliere tra 'bambini da accudire', 'una tata', 'babysitting condiviso'.

'Oltretata.it' invece offre la possibilità di ricercare una babysitter inserendo come criteri di ricerca la provincia, la distanza, il tipo di servizio richiesto (babysitter, tata, aiuto compiti, animatrice, tagesmutter, ossia una mamma che ospita nella sua casa fino a 5 bambini in contemporanea) ed anche la fascia d'età da accudire (neonati, bambini 6 mesi-2 anni, 2-5 anni, dai 6 anni in su).

Cronoshare è invece un sito che consente, confrontando fino a 4 professionisti, di individuare quello che maggiormente fa al caso di colui che ha effettuato la richiesta.

Babysits offre, come opzioni per la ricerca, quella riguardante l'età della baby sitter, la sua esperienza (da 0 a 10 anni) con neonati/bambini/età prescolare, elementari/adolescente. E' possibile però ricercare anche una tata , un educatore o addirittura offrirsi per l'opzione 'mutuo-aiuto-tra-genitori'.

Anche bakeca.it consente di poter cercare una baby sitter e di inserire quindi il relativo annuncio con le proprie richieste.

Non resta quindi che capire quali sono le proprie esigenze e scegliere il sito in primis e successivamente la figura che fa maggiormente al caso vostro.

Informazioni utili

