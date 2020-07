Campi estivi o grest: come sceglierli e dove a Catania

La fine della scuola rappresenta un incubo per tutti i genitori che lavorano, in quanto c'è da individuare il posto giusto nel quale lasciare il proprio figlio durante le ore di lavoro e permettergli al contempo di divertirsi ed imparare.

Molto spesso infatti, pur essendoci la disponibilità dei nonni, si corre il rischio che il bambino possa trascorrere intere giornate di sole davanti ad un pc o ad una consolle e così perdere l'occasione di stare all'aria aperta a giocare o confrontarsi con i suoi coetanei.

Per questo motivo è bene sapere quali sono le diverse alternative di grest e campi estivi che Catania e provincia possono offrire da questo punto di vista.

Grest o campo estivo - Come sceglierlo

- assecondare le attitudini del bambino (se preferisce o meno la natura, il mare, i luoghi all'aria aperta)

- raccogliere quante più informazioni possibili sulla struttura attraverso il confronto con altre mamme o cercando informazioni sul web

- telefonare alla struttura, una volta individuata, per vedere se le informazioni raccolte corrispondono alla realtà e per capire se il centro ha l'esperienza giusta per accogliere tanti bambini e soprattutto ci sia il personale dedicato e formato

- fare un sopralluogo o assistere alla prima giornata del grest o del campo estivo per capire chi saranno gli educatori e di cosa avrà bisogno il bambino

Campi estivi o grest - Dove a Catania

Campus Sportivo CUS Catania - Viale Andrea Doria, n° 6, Catania

Campus Estivo Torre del Grifo Village

Favolandia - Piazza Cavour 23, Catania

A tutto sport - Ekipe - Via Verdi 8, San Giovanni La Punta

Nido di Maric - Via Oliveto Scammacca 21/c o Via Guglielmino 20, Catania

PlayTime - Via Marco Polo 2/A, Catania

Ambaraba Ciccì Cocco - Via Enrico Pantano 40, Catania

Grest Koineì - Via Vampolieri 73/75, Aci Catena (CT)

Bau Village - Via Lionardo Vigo, 61, Ficarazzi (CT)

Grest Il Mondo di Peter Pan - Via Pisa 60, Montepalma (CT)

La Triscele - Via Francesco Riso, 51, 53, 55 Catania

Betty's School Istituto Paritario Bilingue - Via L. La Ferlita 6

Salti & Party Party Grest Giarre - Corso Messina, 78

Ambarabà Ciccì Coccò - Via E. Pantano 40

Play Time - Viale Marco Polo 2/A (Circonvallazione)

Scuola Materna Paritaria La Coccinella Acireale - Via Saru Spina, 9

BAU VILLAGE - Via Lionardo Vigo, 61 (FICARAZZI)

Istituto Santa Rosa Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria - Via Acireale 23/A

Koinè Acicatena - Via Vampolieri, 73/75

Però eventi - Viale XX Settembre 50 Catania

Lido Excelsior - Viale Kennedy 35 Catania

Az Formazione - Piazza Cavour 19 Catania

Oratorio Salesiano San Filippo Neri - Catania - Via Bartolomeo Altavilla, 5, 95128

Summer Village - Viale Kennedy, 11 Catania

LIDO LE PALME Playa Catania - Viale Kennedy, 63

Campo estivo Tennis Proietti - Via G. Oberdan Gravina di Catania (CT)

Campus estivo Muri Antichi - Via del Canalicchio, 21 95030 - Tremestieri Etneo (CT)

