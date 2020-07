Centri di accoglienza per senza fissa dimora a Catania

Gli ultimi dati ufficiali pubblicati dall'ISTAT parlano della presenza nel territorio italiano di circa 50.000 soggetti senza fissa dimora.

Sul territorio etneo sono innumerevoli le iniziative poste in essere da fondazioni, associazioni e quant'altro che cercano di offrire a questi soggetti un rifugio di transizione, un pasto caldo, vestiario, assistenza legale, trattamento della depressione e tutti i servizi che ne possono facilitare un reinserimento nella società.

In primis è stata istituita presso il centro fieristico 'Le Ciminiere' un’area con bagni e docce destinata ai senzatetto e senza fissa dimora. Vengono e verranno forniti anche indumenti e prodotti igienizzanti. Altri posti letto (circa 10) sono stati messi a disposizione da parte della Comunità Salesiana di San Gregorio.

Fondamentale sul territorio in questo senso è l'attività della Caritas Diocesiana. Sono in corso i lavori per l'Help Center della stazione centrale, che dovrà fornire nuovi bagni e nuove docce.

E' già presente invece lo 'Spazio d'accoglienza Erwin', sito in Via Pantano 42. Si tratta di un dormitorio di bassa soglia che offre la possibilità ai senza fissa dimora di cenare e anche di fare una doccia. Il centro d'accoglienza si avvale della collaborazione dei volontari della parrocchia del SS. Crocifisso dei Miracoli, degli studenti che frequentano le aule studio parrocchiali e della Caritas Diocesana. Le modalità d'ingresso sono a cura del Centro D'Ascolto dell'Help Center.

Fondamentale anche l'attività svolta dall'Unità di Strada Caritas: è un servizio di ronda serale svolto da volontari che "incontrano e ascoltano" le persone senza fissa dimora della Città, portando cibo, vestiti e beni di prima necessità. I vari gruppi dell'unità di strada prestano il loro servizio da lunedì a domenica, dalle 20 alle 23, festivi compresi.

In tema di pasti caldi da sottolineare gli indirizzi delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di Calcutta, della Locanda del Samaritano e della Comunità di Sant'Egidio.

Indirizzi utili

Caritas Diocesiana Catania - Viale Africa 238 - Telefono: 095 216 1224

Help Center Stazione Centrale Catania - Tel-fax 095/53012

Rete Sanitaria Caritas Catania - Telefono: 095/530126

Gruppo Appartamento Caritas Catania - Tel-fax 095/530126

Unità di strada Caritas Catania - Telefono: 095.530126

Spazio d'accoglienza Erwin - Via Pantano 42

Comitato provinciale Croce Rossa - numero unico emergenze 3346940411

Fondazione YMCA Italia - Viale Presidente Kennedy, 10, 95121 Catania

Comunità di Sant'Egidio - Sicilia ONLUS - Via C. Ursino 4, 95123 Catania

Locanda del Samaritano - Missionari Vincenziani Catania - Via Montevergine 3, Catania - Telefono: 095-326684

Centro Astalli Catania - Via Tezzano 71

Fondazione Ebbene - Centro di prossimità Mosaico

Missionarie Della Carita' Madre Teresa di Calcutta - Via Giuseppe Verdi, 144, 95129 Catania CT