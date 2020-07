Corsi preparto: dove farli a Catania

Il corso preparto non è qualcosa di obbligatorio. Di solito però viene prenotato dalle gestanti alla fine del terzo mese di gestazione e si svolge dalla 28esima settimana di gravidanza.

Nel momento in cui l'ospedale o la clinica dove nascerà il bambino non organizzano un loro corso preparto è bene potersi rivolgere a studi o associazioni private (sono però oggi molte le possibilità di poterlo frequentare anche online).

Normalmente i corsi preparto si articolano in una serie di incontri che prevedono una parte teorica e una di esercizi pratici. Sono poi previsti altri incontri in cui sono presenti diversi specialisti. Il numero degli appuntamenti e le modalità possono variare a seconda degli ospedali o delle strutture alle quali ci si rivolge.

Durante il corso preparto si affronta insieme soprattutto il momento della nascita del bambino e l'ultimo mese di gestazione. Si analizzano i momenti del travaglio e del parto e i metodi non farmacologici e farmacologici del controllo del dolore: dalla respirazione alle visualizzazioni, passando per i massaggi utili in vista del travaglio. Si fanno poi anche degli esercizi veri e propri lavorando a piccoli gruppi o in coppia.

Dopo si passa ai primi giorni con il bambino, per cercare di capire meglio come prendersi cura del neonato: dal pannolino al sonno, fino all'allattamento. Infine, molto importante è anche la parte del dopo parto, quella in cui si è più lasciati a se stessi. In questi momenti si può usufruire di alcuni servizi che prevedono le visite delle ostetriche dopo la nascita del piccolo. Un elemento in più per aiutare i neo genitori, e soprattutto la mamma, a gestire il nuovo ménage familiare.

Corso preparto - Indirizzi a Catania

Benessere Mamma - Corso di accompagnamento alla nascita - Via Acicastello 34 - Catania

Centro Café Bébé - Corsi preparto - Via Messina 348/A, Catania - Telefono: 338 4997470

Dott.ssa Rosalia Anna di Fazio - Via Barletta 3, Catania

Dott.ssa Alessandra Salerno - Via delle Medaglie D'Oro 84, Catania

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dott. Salvatore Di Leo - Via Messina 829, Catania