Catania: le sale per feste dei bambini

A Catania ed in provincia di Catania sono innumerevoli le sale feste e le ludoteche presso le quali è possibile prenotare la festa per i propri bambini. Ci sono strutture adatte alle più diverse esigenze.

Elenco sale per feste Catania e provincia

Ambarabà Ciccì Coccò Via E. Pantano 40, Catania Tel: 095311640

Happy Fun Park Via Regina Margherita, 15, Fiumefreddo Tel: 095 776 2816

Parco delle Meraviglie Via Sebastiano Catania 270a Castiglione di Sicilia Cell: 339 229 3483

Bimbilandia Via Villa Glori, 87/97, 95126 Catania CT Telefono: 095 093 4954

Il mondo di Winnie - L'isola del divertimento Via Roma 86, San Gregorio Tel: 3470490249

Ballo e sballo Via Fanti D'Italia, 25, Catania Tel: 095-2169098

Il Castello della felicità via Ugo Foscolo 3/5, Sant'Agata Li Battiati Cell: 349 6931664

Sognando a colori, lo chalet per le tue feste Via Giuseppe Garibaldi 362, Viagrande Cell: 349 074 1872

Il Regno Delle Meraviglie Via Musco 2/B, Viagrande Tel: 3495602401

Ludoteca "La Coccinella" Via Don Alfio Signorello, Belpasso Cell: 329 566 0560

Il Giardino di Kalika Via Olivo San Mauro, 14 San Nicolò, Acicatena Cell: 366 930 8842

Clamoorland Via Rosolino Pilo, 32, Riposto Cell: 348 410 3263

Il mondo dei bimbi Via Giacomo Puccini, 44, Nicolosi Cell: 3475494524 - 3495441457

La Coccinella C.so Indipendenza, 247 Tel: 095482907

Q-Fun Laser Game Catania Via montello 62 (Parco Commerciale I Portali) San Giovanni La Punta Cell: 3887868450

Enjoy the party Via della Regione, 62, San Giovanni La Punta Tel: 095 818 8209

Ass.Cult. La Bottega di Licò Piazza A. Manzoni,8, Aci Sant'Antonio Tel: 095 789 2576

Paperopoli Viale Mario Rapisardi, 104 Cell: 3334376314

Piccole pesti ludoteca-sala feste Via stazzone 219,221 Cell: 340 591 6695

L'isola che non c'è Via Pavia 14 Cell: 347 460 1817

L'angolo dei sogni Via Garibaldi, 19/a - Misterbianco Tel: 3427759054 Cell: 3475707937

Katalandia Via Salvatore Quasimodo C/o centro commerciale Katanè, Gravina di Catania Tel: 095 393948

Girandola Ludoteca via Trinacria, 4, Caltagirone Cell: 3347084076

OHANA-Ludoteca via proserpina 26 Cell: 340 583 7251

La valigia di Giulio Via Gabriele D'Annunzio 166 Cell: 393 550 2081

Girotondo Via Aurelio Nicolosi 15/17 Cell: 3207774003 - 3288410627

Dolci e Party sala feste Via tenente Gius. Caruso 16, Misterbianco Cell: 346/6075775

Sala Feste Patapouf via Vincenzo bellini 173, Valverde Cell: 3939881126

Il mondo di Winnie - Luna Park Parco Commerciale Le Ginestre - Via Guglielmo Marconi, Tremestieri Etneo Tel: 3402919001

Il Giardino di Gilo Eventi Via medea 1g Tel: 3475381075

Il Mondo dei Bimbi via Alessandro Manzoni 5M, Acireale Cell: 340 970 5415

Festa perfetta Corso Indipendenza, 238 Tel: 095 2862733

Fabyland Via Messina 720 Cell: 392 578 4981 - 338 12 66 123

Smailand Unmondodidivertimento Via Dragona 20, Santa Venerina Cell: 346 218 5888

Wonderland Via MASCALUCIA 14, Tremestieri Etneo Cell: 347 1944981

Giocallegro Ludoteca via Antonello da Messina n.15/F, Mascalucia Tel: 095 910871

Campi Verdi La Scogliera Via Nazionale 117, Acicastello Cell: 3396305314

I Gonfiabili Via Proserpina, 26 Cell: 3498453380 · 3405917794

Trilly Via Carlo Pisacane, 16, Mascalucia Tel: 095 727 6458

Il Castello delle Meraviglie Via dei Ciclopi 73, Acicastello Cell: 3472955281

Sharky & Pi Via San Nicolò 488, Misterbianco Cell: 392 289 5327

Ludoteca Pachamama Via Madonna delle Lacrime, 72, San Giovanni La Punta Tel: 320 412 09 75

Koinè Via Vampolieri, 73 / 75, Acicatena Tel: 095896688

Ludoteca HappyJoy VIA SAN DOMENICO SAVIO, Gravina di Catania Cell: 331 493 2841

Party 4 you Via Cali, 65, Valverde Cell: 3819183318

Brontolo e Cucciolo Via Leopoldo Franchetti, 3, Misterbianco Cell: 392. 3561247

Snappy Viale Vittorio veneto 89 Cell: 375 503 4678

Bimbilandia V.le Ulisse - Catania Tel: 095.09.34.954 Cell: 342.70.40.319

Smartyes sala feste Via Francesco Gugliemino 7 Cell: 328 001 6929

Il Trenino Dei Desideri Via Nicola Coviello,16 Tel: 0952866784

La Bacchetta Magica Via Quieta, 36 Catania Tel: 095 227 45 90 Cell: 340 604 55 08

La Valle Incantata Via Umberto, 72, Camporotondo Etneo Cell: 349 526 4855

Bimbi Felici Via Roma, 53 angolo IX traversa, Belpasso Cell: 345 710 0218

MaRìc Ludoteca Via Oliveto Scammacca, 21 Tel: 095 8178710 Cell: 346 308 3182

Miky e Giordy Ludoteca via G. Marconi 217, Nicolosi Cell: 347 015 5610

Baby Club Nettuno Piazza Nettuno, 16 Cell: 3384780762

Il Mondo a Colori - Associazione Culturale Via Duca Abruzzi 168 Cell: 347 3957450 - 347 3957451

Superstar Animazione via Giordano Bruno, 134, Misterbianco Cell: 3420718910

Happyland Corso Indipendenza, 5 Cell: 345 772 2946

Play Land by Giragirasole Via pacinotti 73, Acireale Tel: 095 60 85 22 Cell: 349 47 97 853

Disneylandia Park Via IV Novembre 78/B, Mascalucia Cell: 3475368121

Antichi Archi Via Acquicella Porto 30 Tel: 3463151950 Cell: 3496012990

La Margherita Via Polveriera, 20/C, Mascalucia Tel: 095 6734763 Cell: 349 2396085

Il mondo di Peter Pan Via Pisa 60, Misterbianco Cell: 340 349 1347

Baby Sisters Via Ravanusa, 46/47, San Giovanni La Punta Cell: 340 227 2975

Colette Eventi Via Tevere 37, San Gregorio Tel: 095 7177947 Cell: 3475954729 - 368 3332179

HAPPY DAYS Ludoteca Baby-Parking via Malta 17c Cell: 393 232 1316

Arte in festa Via Guerrera, 32 Cell: 3498721615 – 3475937063

Incantia Via Vincenzo Bellini, 32, Valverde Cell: 340 827 8177

Fantasilandia Park Via Lavina n. 215, Aci Sant'Antonio Cell: 349 845 5278

Favolandia Piazza Cavour, 23 Tel: 095 44 60 00 Cell: 377 15 95 562

Mama Kid ludoteca a Gravina di Catania via NAPOLI 38/a Cell: 340 4501284

Salti & Party Ludoteca Acireale Via Lazzaretto, 24 Tel: 3311556720 Cell: 3311556720

Il Castello Magico via vito d'anna 22 Cell: 3381293610

Big Bun Via Garibaldi 48, Aci Bonaccorsi Tel: 0958269377 Cell: 0958269377

Birimbò Via Dottor Consoli, 57 (zona Piazza Montessori) Tel: 095 322111

Come D'incanto via Ugo Foscolo 3/5, Sant'Agata Li Battiati Cell: 340 965 7658

Hakuna Matata Ludoteca via Giosuè Carducci 21, Tremestieri Etneo Cell: 329 952 4906

Zucchero filato feste Via Circonvallazione P. Russo Basile, 18, Aci Catena Cell: 347 7635631

Giocallegro Via Antonello da Messina, 15, Pedara Tel: 095 910871

Viva La Fiesta Sala Eventi Ludoteca Via Lazzaretto angolo via Sottotenente Barbagallo, Acireale Cell: 393 570 8549

La Casa dei Bimbi Via Vittorio Veneto n° 16, Nicolosi

Zenith Party Viale Artale Alagona 89 Cell: 388 055 6099

Puffilandia Via Garibaldi 214, Misterbianco Cell: 345 308 8636

Ludoteca Cocò Via Santa Maria La Grande,1 Tel: 0958175940 Cell: 3384812352

Palestre Workout Via Etnea,115, Tremestieri Etneo Tel: 095 7254673 Cell: 393 3334032

LA CARICA DEI CLOWN Via Bari, 12, Mascalucia Cell: 344.264 6667

Patatrak Via Dei Comuni 6/B - San Giovanni di Galermo Cell: 347 4587556

L'isola che non c'è via calcara 25, Aci Bonaccorsi Cell: 3935536431 - 3468582531

Frenz Viale Cristoforo Colombo, San Giovanni La Punta Tel: 095 751 3986

Party Planet Via Immacolata, 7 - San Giovanni Galermo Tel: 368 696246 Cell: 347 1059710

Ludoteca Luna Park Via G. Boccaccio, 115, Paternò Cell: 095 219 1245

Funny Island Via Giorgio Sidney Sonnino 23, Misterbianco Tel: 095 483676 Cell: 348 6495044

Ludoteca Piccola Officina via Emilia 20, Giarre Cell: 334 343 4420

Ludolandia Park Via Antonio Locatelli 13f Cell: 3204816175/3928417587

Le piccole canaglie via martiri di via fani, 18, Bronte Cell: 328 786 9453

Booing Largo Martiri di Cefalonia, 1, Adrano Tel: 347 074 1477 Cell: 3490522163