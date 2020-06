Consultori: indirizzi ed orari a Catania

Le prestazioni dei consultori, come stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, sono gratuite e non necessitano di impegnativa da parte del medico di famiglia.

Diverse le funzioni che vengono svolte: assistenza e sostegno alla famiglia, al singolo ed alla coppia; consulenza per maternità e paternità responsabile; consulenza per interruzione volontaria della gravidanza; prevenzione oncologica dell'apparato genitale femminile; educazione sessuale; consulenza e sostegno sulle situazioni di disagio familiare e sui problemi psicosociali connessi ad episodi di violenza.

Si effettuano inoltre incontri di educazione alla sessualità ed affettività, incontri di preparazione per famiglie sull'adozione nazionale ed internazionale e sull'affido familiare, corsi di preparazione alla nascita, gravidanza, al parto ed all'allattamento.

Ecco, di seguito, l'elenco dei recapiti dei consultori della provincia di Catania.

DISTRETTO DI CALTAGIRONE

C.F. CALTAGIRONE presso ospedale GRAVINA PALAZZO CLEMENTI 3° PIANO TEL. 0933/ 39532

C.F. VIZZINI VIA ROMA 4 TEL. 0933/ 962197

C.F. GRAMMICHELE PIAZZA MARCONI 1 TEL. 095/7943340-30

C.F. MIRABELLA IMBACCARI VIA SCOLLO 2 TEL. 0933/991930-095/7943291

DISTRETTO DI PALAGONIA

C.F. PALAGONIA VIA SONDRIO 1 TEL. 095/7955354

C.F. MILITELLO presso Ospedale v.le Regina Margherita TEL. 095/7943147 O 7943157

C.F. RAMACCA PIAZZA CAVALLOTTI 1 TEL. 095/653277

C.F. SCORDIA VIA BARCHITTA 2 TEL. 095/7943703-05

DISTRETTO DI PATERNO’

C.F. PATERNO’ VIA MASSA CARRARA 5 TEL. 095/7975026-25

C.F. BELPASSO “ETNA SUD” VIA 3^ RETTA PONENTE 253 TEL. 095/913811

DISTRETTO DI ADRANO

C.F. ADRANO P.ZZA S. AGOSTINO TEL. 095/ 7716301

C.F. BIANCAVILLA c/o Ospedale PLESSO B 1° PIANO TEL. 095/ 7716815-11

DISTRETTO DI GRAVINA

C.F. S.AGATA LI BATTIATI VIA A. DI SANGIULIANO 24/A TEL. 095/ 7502025 26- 27

C.F. S.GIOVANNI LA PUNTA VIA DUCA D’AOSTA 43/B TEL. 095/ 7502226-22-25

C.F. PEDARA VIA ETNEA 56 TEL. 095/ 7027008-10

C.F. TREMESTIERI VIA PALMENTAZZO 1 TEL. 095/ 7502310-08-09

DISTRETTO CATANIA

C.F. VIA FLEMING presso EX Ospedale S.LUIGI TEL. 095/ 8250194-095/8250152

C.F. EX VIA GALERMO 254 rivolgersi alla segreteria del Distretto tel. 0958250105

C.F. VIA BAMBINO 32 TEL. 095/ 2545373-72

C.F. VIA ORFANELLI 36 TEL. 095/ 2545510

C.F. STRADALE S.GIORGIO 105 TEL. 095/ 09389757 - 095/ 09389755 - 095/ 09389759

C.F. VIA Emilio PRAGA 2 TEL. 095/ 2545400 01-02-03

C.F. VIA D’ANNUNZIO 60 TEL. E FAX 095/ 436565 -095/2545320-22

C.F. FOSSA CRETA TEL. 095/ 451624 VIA TERREFORTI 9/C

C..F. VITA NUOVA TEL. 095/ 455769 VIA INFANTINO 17 CATANIA

C.F. MISTERBIANCO: presso CENTRO POLIFUNZIONALE LINERI rivolgersi alla segreteria del Distretto tel. 0958250105

DISTRETTO DI ACIREALE

C.F. DI ACIREALE VIA MARTINEZ 19 TEL. 095/ 7677976

C.F. ACICASTELLO informarsi presso Distretto di Acireale tel. 0957677802

C.F. S. VENERINA TRAVERSA DI VIA MAZZINI presso CENTRO DIURNO PER ANZIANI TEL.

095/954717-095/7782380

C.F. ACICATENA VIA TURI D’AGOSTINO 35 TEL 095/ 804854-095/7677663

DISTRETTO DI GIARRE

C.F. GIARRE VIA FORLANINI 1 TEL. 095/ 7782240- 7782079- 7782036

C.F. RIPOSTO presso ex INAM di Giarre in CORSO SICILIA 121 TEL. 095/ 7782401-03

C.F. FIUMEFREDDO VIA DIAZ 30 TEL. 095/ 646274 - 095/7782321

C.F. LINGUAGLOSSA PIAZZA S. ROCCO 15 TEL. 095/ 7782473-79

DISTRETTO DI BRONTE

C.F. BRONTE VIA CATANIA 3 TEL. 095/ 7746425-24-26

C.F. RANDAZZO P.ZZA OSPEDALE 2 TEL. 095/ 7746647

