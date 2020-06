Dove fare volontariato a Catania: la mappa della città

A Catania sono molte le possibilità che vengono date a coloro che nel corso della loro vita vogliono dedicarsi al volontariato.

Il volontariato può essere di diverso tipo: donazione di sangue, assistenza anziani/disabili, soccorso ospedaliero, soccorso e collaborazione in caso di situazioni di emergenza, soccorso subacqueo, soccorso forestale, soccorso socio-assistenziale, logistica, raccolta fondi per beneficenza. Al volontariato è possibile aggiungere o sostituire, come noto, il servizio civile universale.

Tornando al volontariato il Comune etneo ha istituito il Coordinamento Comunale del Volontariato della Protezione Civile che ha una funzione di raccordo tra le diverse organizzazioni di volontariato che collaborano con la Protezione Civile.

Ecco, di seguito, le organizzazioni di volontariato che sono inserite nel coordinamento.

A R I Associazione Radioamatori Italiana - Radio Comunicazioni di Emergenza

CLUB 27 Catania (SER/FirCB) - Radio comunicazioni di emergenza

CNGEI Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - Socio Assistenziale

ESAF/GVE Ente Salvaguardia Ambiente e Foreste/Gruppo Volontari Emergenze - Formazione/Informazione - Logistica

EKOS Sicilia Ambiente Cultura - Formazione/Informazione

AEOP Associazione Europea Operatori Polizia - Logistica

AIRONE Sporting Club - Soccorso in acqua/Attività subacquea

PANTERE VERDI Raggruppamento Provinciale CT - Attività subacquea - Logistica

A.D.M.I. Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno per la Città di Catania - Logistica

AQUILE DELL’ETNA - Logistica

MISERICORDIA S. Maria di Ognina - Sanitaria

MISERICORDIA S. Leone – Catania - Sanitaria

MISERICORDIA Tappeto Nord - Sanitaria

MISERICORDIA Catania Porto - Sanitaria

CROCE ROSSA ITALIANA - Sanitaria

CIVES Infermieri per l'emergenza - Sanitaria

Org. Internazionale NUOVA ACROPOLI - Italia Onlus - Logistica

O.J.K. Gruppo Volontari Italia - Logistica

ORG. EUROPEA VIGILI DEL FUOCO e DIFESA - Logistica

LE AQUILE CATANIA sez. Luigi Rullo - Logistica

Organizzazioni di volontariato a Catania - Indirizzi utili

Ambulanze Croce Verde Catania - Via Caruso Antonino, 6

Associazione Mediterranea Piccole Imprese - Piazza Verga Giovanni 29

Associazione Resque Accademy Onlus - Via Xviii Zona Industriale 44

Associazione Vivi Famiglia - Via Luigi Pirandello 1

Associazione di Solidarieta Familiare - Via Milo 11

Comitato Andos di Catania - Viale Odorico da Pordenone 5

Anffas Onlus - Via Policastro

Ass. di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali - Via Asiago 10

Associazione Donatori Volontari Sangue s.Marco - Via Ofelia 35

Associazione s.Marco -Via Plebiscito 630

Centro di Servizio Per il Volont.Etneo - Via Teseo 14

Ass.Centro di Servizio Per il Volont.Etneo - Viale Castagnola 4

Ass. Confraternita di Misericordia di ct Porto - Via Dusmet Cardinale 2/p.circum

Associazione Comitato Cittadino Rinascita - Viale Grimaldi 15

L.i.d.u. l.Ital.Dir.Dell'Uomo Comitato Regionale Siciliano - Via Ciccaglione Federico 10

A.n.d.a.f. Societa' Cooperativa Onlus - Via Battiato Francesco 38

Fidas - Via Galermo 173

Unione Gruppi Anziani Fiat - Via Sabotino 8

A.v.i.s. Associazione Volontari Italiani Del Sangue - Via Asiago 10

Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori - Via Dalmazia 19

Associazioni Associazione Naz.le Volontari Lotta Contro il Tumore - Via Etnea 688

Save The Children Italia Onlus - Viale Jonio 105

Save The Children Italia Onlus - Via Vittorio Emanuele ii 108

Associazione di Promozione Sociale Beato Dusmet - Via Teatro Greco 32

Anffas Onlus di Catania - Via Asiago 10

Pulvirenti Ernesto - Corso Italia 207/F

Ass, Assistenza Neoplastici Domicilio Alessandra Fusco Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale - Via Battiato Francesco 38

Croce Gialla Onlus - Corso dei Mille 4

Montepalma Soccorso Onlus - Via Brescia 26

Societa' Per l'Assistenza al Malato Oncologico Terminale Catania Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale - Via Enna 18

Infomedia Societa' Coop.Sociale - Via Brancati Vitaliano 14

Presti Antonino - Via Etnea 110

Cooperativa Fenice Srl - Via Fimia 42

S.t.a.r. Societa' Turistico Alberghiera Ragabo S.p.a. - Via Messina 780/a

Associazione Italiana Famiglie Invalidi - Via Ughetti 68

Agape' Onlus Agape' Onlus - Via Vecchia Ognina 142/B

Soc.Coop.Soci Onlus Segni di Integrazione a.r.l. - Corso delle Province 203

Fenalca Catania Centro - Via Toselli Pietro 47/D

Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria "Polpen" - Via San Michele 14

Unità di Raccolta Sangue - Avis - Morgagni - Via Pietro De Logu, Canalicchio

Gvi - Via Zia Lisa 251