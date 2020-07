Catania: le biblioteche aperte in città per studiare e lavorare da remoto

Sono molte le biblioteche presenti in città a Catania. Tra queste ve ne sono alcune che oltre a fornire il normale servizio di consultazione e/o affitto di libri consentono anche di poter utilizzare le sale per leggere o anche per lavorare al pc da remoto.

La Biblioteca Civica Ursino-Recupero autorizza, previo pagamento, l'utilizzo delle sale e dei relativi computer presenti. Non è invece necessario il pagamento per poter utilizzare le sale di lettura della Biblioteca Tondo Gioieni e di quella Rosario Livatino (disponibili 50 posti lettura, studio e consultazione).

Ecco, di seguito, l'elenco dei luoghi di lettura presenti sul territorio. A questo link è possibile inoltre consultare i libri presenti o meno all'interno delle biblioteche di Catania e provincia.

Biblioteche a Catania

Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini - Via Spagnolo, 17, 95131 Catania

P.O. Sistema Bibliotecario Centrale - Via Antonino Di Sangiuliano, 307, 95124 Catania

Biblioteca Regionale Universitaria - Universita' Di Catania, 95124 Catania

Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero - Via Biblioteca, 13, 95124 Catania

Biblioteca Regionale Universitaria - Via Don Luigi Sturzo, 70, 95131 Catania

Biblioteca - Centro Servizi di Scienze Politiche e Sociali della Facoltà di Scienze Politiche - Via Vittorio Emanuele Orlando, 49, 95128 Catania

Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero - Via Gallo, 13, 95124 Catania

Biblioteca Tondo Gioeni - Comune di Catania - Via Al Tondo Gioeni, 12, 95128 Catania

Biblioteca Forense - Piazza Giovanni Verga/Palazzo di Giustizia, 95129 Catania

Biblioteca - Centro Culturale "Rosario Livatino" - Via Leucatia, 68, 95125 Catania

Biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Via Cardinale Dusmet, 163, 95131 Catania

Biblioteca del Centro Giovanile Culturale di Attività Sociali - Via Teatro Greco, 32, 95124 Catania

Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini. Sezione Esterna Picanello - Via Burrascano, 45, 95126 Catania

Biblioteca della Fondazione Verga - Piazza S. Francesco d'Assisi, 11, 95124 Catania