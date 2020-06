InformaGiovani: sedi, contatti ed orari di apertura a Catania

Anche a Catania, come in molte altre città d'Italia, è presente ed è un servizio fornito dal Comune, lo sportello 'InformaGiovani'. L'obiettivo è quello di fornire informazioni sull'occupazione, la formazione, l'orientamento e la promozione dei giovani artisti e su tutti i campi di interesse giovanile.

Si cerca di dare grazie al front-office una risposta alle istanze che vengono presentate dagli utenti, cercando di indirizzarli al meglio in diversi settori: Opportunità lavorative pubbliche e private, Formazione professionale presso enti pubblici e privati, Spettacoli, sport, viaggi e tempo libero in Italia e all'estero, Formazione scolastica ed universitaria, Opportunità per i giovani in Europa e nel mondo, Imprenditoria giovanile, Promozione ed opportunità per i giovani artisti, Associazionismo e volontariato, Borse di studio e Master, Stage, tirocini e apprendistato, Garanzia giovani.

Il back-office invece svolge quotidiana attività di ricerca, selezione, verifica e redazione di notizie tratte da internet che riguardano il mondo giovanile in modo tale da poter dare risposte ancora più attualizzate.

Lo sportello 'InformaGiovani' non è comunque l'unico dal quale attingere per coloro che si vogliono avviare al mondo del lavoro o vogliono essere informati su tutto.

Utile anche la consultazione di Eures (portale europeo della mobilità professionale), del sito del Ministero del Lavoro sulle politiche giovanili, del sito del Ministero della Gioventù, del sito italialavoro.it e di quello di Invitalia (agenzia per lo sviluppo del lavoro).

Ad attivare questo servizio di 'InformaGiovani' sono anche i sindacati. Per quanto riguarda il territorio etneo c'è da segnare InformaGiovani Uil in Via Antonino di Sangiuliano, 365.

Indirizzi utili

InformaGiovani Catania - Piazza Gandolfo, 3 - Tel. 095 - 742-3781 - Numero Verde 800 018 155. Orari di ricevimento: Lunedì – Martedì – Mercoledì e Giovedì dalle 09.00 alle 12.00. E-mail: agenzia.giovani@comune.catania.it

InformaGiovani Italia - Catania