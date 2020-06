I musei di Catania con sconti studenti

Per quanto riguarda Catania, sono molti i musei comunali a pagamento che però propongono tariffe agevolate nei confronti dei giovani studenti. Coloro che frequentano i diversi atenei e non hanno ancora compiuto 26 anni di età possono beneficiare dello sconto del 40%.

- Museo Castello Ursino costo biglietto intero € 6,00, ridotto al 40% € 3,60

- Museo Belliniano costo biglietto intero € 5,00, ridotto al 40% € 3,00

- Museo Emilio Greco costo biglietto intero € 5,00, ridotto al 40% € 3,00

- Museo del Mare costo biglietto intero € 3,00, ridotto al 40% € 1,80

Per quanto riguarda l'accesso con agevolazioni economiche a teatri, cinema, musei e associazioni culturali lo studente, in virtù di un accordo tra l'Università di Catania e l'Istituto bancario Creval, può sottoscrivere la 'Carta dello Studente'.

La Carta funge da tessera personale di riconoscimento per usufruire dei Servizi per lo studente, tra cui: Biblioteche, Sport (card e tesseramento gratuito al Cus Catania), Rilevazione presenze, Fotocopie, Parcheggio motocicli (sedi "Policlinico" e "Torre Biologica"), Case dell'Acqua ed erogatori di acqua microfiltrata, Parcheggi scambiatori AMT (Due obelischi, Milo, Nesima, Santa Sofia, Sanzio), Erasmus e mobilità internazionale, Sconti sui libri di testo, Abbonamenti e altre agevolazioni economiche concesse da teatri, cinema, musei e associazioni culturali, Riduzioni e sconti concessi da attività commerciali convenzionate.

Restando in tema di cultura non può non essere menzionata, per studenti e non, la Catania Pass. Una card della durata di 1,3,5 giorni che consente di utilizzare i servizi pubblici della città, di avere a disposizione una mappa bilingue sul proprio smartphone (italiano o inglese) e di accedere in modo gratuito ai seguenti musei: Museo Diocesiano, Museo Castello Ursino, Museo Emilio Greco, Terme Achilliane.