Come aprire un negozio in franchising

Coloro che sognano di mettere in pratica le proprie capacità e le proprie passioni possono farlo aprendo un negozio in franchising, ossia affiliandosi ad una rete/marchio/azienda già presente sul mercato.

Per aprire un'attività commerciale in franchising è necessario, come previsto dall'art. 5. comma 2-4 del DLGS 114/98, non aver subito precedenti fallimenti, non aver riportato condanne penali.

L'apertura di un negozio comporta però un iter burocratico abbastanza complesso. Per questo motivo spesso è preferibile rivolgersi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) presente sul proprio territorio per poter avere tutte le informazioni del caso ed essere aiutati in questo percorso.

Negozio in franchising - Requisiti per l'apertura

- Comunicazione UNICA per l'iscrizione dell'impresa presso il registro delle imprese

- presentare la comunicazione unica all'Agenzia delle Entrate per attribuzione del codice fiscale/partita IVA

- iscrizione dell'impresa al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante il pagamento del diritto camerale (tassa annuale da pagare per essere iscritto al Registro delle Imprese)

- assolvere adempimenti previdenziali INPS ed INAIL: entrambe le posizioni vengono aperte con la Comunicazione UNICA

- dichiarazione di inizio attività al Comune almeno 30 giorni prima dell’apertura

- permesso per esporre l’insegna

- pagamento dei diritti SIAE per diffusione di musica

In alternativa è possibile espletare le principali registrazioni attraverso la Comunicazione Unica, da inviare in via telematica con posta certificata PEC alla Camera di Commercio.

Franchising - Alcuni consigli da seguire

- scegliere un locale con destinazione commerciale adeguata

- optare per un arredamento minimale ma funzionale, le attrezzature, acquistare gli hardware e software di gestione, cassa, insegna, pos, ecc. ecc.

- assumere almeno un dipendente (full time o part-time)

- eseguire tutte le pratiche e gli adempimenti burocratici, nonché le consulenze professionali e le altre spese accessori correlate

- spese per lancio pubblicitario, inaugurazione, campagne marketing online ed offline iniziali

- spese per primo impianto di merce

- maggiore è l'anzianità del franchisor maggiore è il bagaglio di esperienza sul quale il nuovo affiliato può fare affidamento

- più sono gli affiliati e più è probabile il successo dell'attività

- notorietà del marchio: se già di successo sarà facile avere altrettanto successo

- analisi dei bilanci (il franchisor deve fornire al potenziale affiliato i bilanci degli ultimi 3 mesi)

- statistica sui punti vendita chiusi

- verificare l'appartenenza del franchisor alle associazioni di categoria per valutare il loro operato, la loro politica commerciale e la presenza di determinate clausole contrattuali

Esistono inoltre alcuni casi nei quali il franchisor richiede determinati requisiti per diventare affiliato: ubicazione (posizione strategica), contratto di locazione, personale necessario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Franchising - Vantaggi e svantaggi

- pagamento di commissione d'ingresso

- pagamento di percentuale da versare sul fatturato

- altri canoni da pagare (contributi pubblicitari)

- modalità e frequenza degli approvigionamenti

- fideiussioni bancarie richieste a garanzia della merce in conto vendita

- rigidità sull'immagine, layout del negozio e sulle modalità organizzative e gestionali

- assistenza fiscale, commerciale e burocratica

- formazione iniziale e corsi di aggiornamento costanti per imprenditore e dipendente

- trasferimento dell'esperienza accumulata e manuale operativo

- allestimento e progettazione del negozio, che viene fornito 'chiavi in mano'

- valutazione della location e supporto nella scelta

- fornitura di arredamento, attrezzature, materiale di promozione brandizzato, insegna, prodotti di vendita, software, hardware

- prezzi vantaggiosi per le condizioni di fornitura