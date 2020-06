Sindacato CGIL a Catania: sedi, orari, informazioni

La CGIL, ossia la Confederazione generale italiana del lavoro, è una associazione che rappresenta i lavoratori ed il lavoro ed è in questo senso la più antica organizzazione sindacale.

Il suo compito di protezione del lavoro viene svolto principalmente attraverso la stipulazione, con le associazioni di categoria, dei contratti di lavoro. Svolge anche un'azione di tutela dei diritti individuali dei lavoratori.

E' necessario chiamare sempre preventivamente le sedi di interesse per conoscere gli orari di ricevimento al pubblico.

Sedi CGIL Catania

Camera del Lavoro Metropolitana – Via Crociferi, 40; Tel. 095 71 98 111

Società dei Servizi/Caf – Piazza Dante, 5; Tel. 095 32 24 79

Patronato Inca – Piazza Dante, 13; Te. 095 310 955

CSP Picanello – Via Principe Nicola, 116/B; Tel. 095 376 234

Barriera – Via Fattori, 8; Tel. 095 241 592

Librino – Viale Bummacaro, 16; Tel. 095 577 674

Villaggio Sant’Agata – Villaggio Sant’Agata Zona B, 26; Tel. 095 202 991

Provincia di Catania

Aci Catena – Piano Umberto, 11; Tel. 095 801 817

Acireale – Via Vittorio Emanuele (angolo via Carpinati), 176; Tel. 095 608 211

Aci Sant’Antonio – Piazza Maggiore, 2;

Adrano – Via Catena, 23; Tel. 095 769 26 40

Belpasso – Via I Retta Levante, 194; Tel. 095 791 28 65

Biancavilla – Via Milone, 17; Tel. 095 985 330

Bronte – Via Garibaldi, 1; Tel. 095 693 248

Castiglione Di Sicilia – Via Piave, 4; Tel. 0942 984 315

Fiumefreddo Di Sicilia

Via Roma, 26; Tel. 095 646 903

Via Rosina Anselmi, 2; Tel. 095 649 405

Giarre – Via Garibaldi, 7/9; Tel. 095 938 244

Gravina di Catania – Via Quintino Sella, 10; Tel. 095 421 642

Linguaglossa – Via Roma, 129; Tel. 095 643 246

Maletto – Via Roma, 28; Tel. 095 699 428

Maniace – Via Beato Placido, 26; Tel. 095 690 021

Mascali – Via Umberto, 84; Tel. 095 966 429

Mascalucia – Piazza Dante Alighieri, 7-8; Tel. 095 727 78 82

Misterbianco – Via Roma, 165; Tel. 095 463 066

Misterbianco Lineri – Via Sant’Agata, 4; Tel. 095 471 933

Nicolosi – Piazza Vittorio Emanuele, 19; Tel. 095 791 45 36

Paternò – Via Roma, 13; Tel. 095 623 367

Piedimonte Etneo – Via Umberto, 36; Tel. 095 644 289

Randazzo – Via Umberto, 145; Tel. 095 922 330

San Giovanni La Punta – Via Milano, 3; Tel. 095 751 23 10

Santa Maria di Licodia – Via Vittorio Emanuele, 62; Tel. 095 629 302

Tremestieri Etneo – Via Etnea, 268; Tel. 095 751 40 27

Viagrande – Via Vittorio Emanuele, 32; Tel. 095 789 41 94