Sindacato CISL a Catania: sedi, orari ed informazioni

Oltre alla CGIL ed alla UIL, sul territorio catanese è fortemente presente anche la CISL. La CISL è una confederazione di sindacati che ha una duplice struttura organizzativa articolata ai vari livelli territoriali.

Da una parte, ci sono le strutture di categoria, chiamate anche strutture verticali o FEDERAZIONI, che organizzano i lavoratori addetti a produzioni simili; dall'altra, le strutture organizzative intercategoriali, le UNIONI, cui sono affiliate tutte le categorie.

L'attuale struttura organizzativa è composta, a livello verticale, da 20 Federazioni e, a livello orizzontale, da 21 unioni sindacali regionali (USR), ciascuna delle quali è articolata in unioni sindacali territoriali (UST). Le unioni sindacali territoriali possono articolarsi in unioni zonali (USZ) e comunali (USC).

Il fondamento associativo della CISL si basa sulla costituzione di strutture in tutti i posti di lavoro. il posto di lavoro rappresenta il cuore dell'esperienza sindacale. La struttura di base CISL è il primo livello di partecipazione degli iscritti alla vita dell'organizzazione. Per i pensionati e per le categorie con i luoghi di lavoro molto polverizzati e dispersi, il primo punto di aggregazione degli iscritti è la Lega.

CISL - Sedi a Catania e provincia

Sede Catania - VIA VINCENZO GIUFFRIDA 160 - Telefono: 095.317930 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 16.30-19.30

Sede Catania (Barriera-Canalicchio) - Via Saglietti 1 - Telefono: 095-241959 - Orari di ricevimento: Martedì' e Giovedi' dalle 16 alle 19,00

Sede Catania (Picanello) - Via Re Martino 126/128 - Telefono: 0957126900 - Orari di ricevimento: LUN. - VEN. 10,30-12,30/16,00-18,00

Sede Catania (Villaggio Sant'Agata) - Villaggio Sant'Agata Zona b/30 - Telefono: 095-201181 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 8,30/13,00 - 15,30/19,00

Sede Acireale - Piazza Grassi 8 - Telefono: 095-601119

Sede Adrano - Via Roma 12 - Telefono: 095-7692340 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 16.30-19.30

Sede Belpasso - Piazza Duomo 12 - Telefono: 095-913050 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9,30/12,30 - 16,30/19,30

Sede Bronte - Via Placido De Luca 8 - Telefono: 095-7722569 - Orari di ricevimento: martedì e giovedì 16,30 - 19,00

Sede Caltagirone - Via Escuriales 13 - Telefono: 0933-24971 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 16.00-19.30

Sede Giarre - Piazza B. Andò 10/11 - Telefono: 095-7828958 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30/16.30-19.30

Sede Grammichele - Via Garibaldi 103 - Telefono: 0933-944444 - Orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30/16.00-19.00

Sede Gravina di Catania - Via Vittorio Emanuele 153

Sede Linguaglossa - Piazza Matrice 8 - Telefono: 095/643485 - Orari di ricevimento: lun-ven 9.30-12.30/16.30-19.30

Sede Mascali - Viale Mario Rapisardi 1/A - Telefono: 095/966131 - Orari di ricevimento: lun-ven 9.00-12.00 / 16.00-19.00

Sede Mascalucia - Via Bellini 12 - Telefono: 095/7278249 - Orari di ricevimento: LUNEDI'-MARTEDI'-MERCOLEDI'-VENERDI' ORE 9.00 - 12.00

Sede Militello Val di Catania - Via Carrera 71 - Telefono: 095/656134 - Orari di ricevimento: lun-ven 17.00-20.00

Sede Misterbianco - Via Garibaldi 367/369 - Telefono: 095-304163 - Orari di ricevimento: lun-ven 16.00-19.30

Sede Paternò - Piazza Indipendenza 29 - Telefono: 095-623030 - Orari di ricevimento: lun-ven 9.00-12.00 / 16.30-19.30

Sede Catania (Quartiere San Luigi) - Viale Mario Rapisardi 230 - Telefono: 095/359124 - Orari di ricevimento: lun-ven 16.30-19.00

Sede Randazzo - Via Umberto 132 - Telefono: 095-921106 - Orari di ricevimento: dal lun al gio ore 9.30/11.30, martedì 16/17.30

Sede Riposto - Via Cavour 64 - Telefono: 095/7795066 - Orari di ricevimento: lun-ven 9.00-13.00 / 16.30-20.00

Sede San Giovanni La Punta - Via Etna 33 - Telefono: 095-7410999

Sede San Pietro Clarenza - Via Umberto 62 - Telefono: 095-520819 - Orari di ricevimento: lun/mer/gio 8.30/10.30, ven 9-12, mar 15.30/17.30

Sede Santa Venerina - Via Mazzini 36 - Telefono: 095/950366

Sede Scordia - Via Vittorio Emanuele 186 - Telefono: 095/7934943

Sede Viagrande - Via Regina Elena 47 - Telefono: 095/7890664 - Orari di ricevimento: LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI' ORE 17.00-19.00

Sede Zafferana Etnea - Piazza della Regione Siciliana 12 - Telefono: 095/7083242 - Orari di ricevimento: lun-ven 9/11.30