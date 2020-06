Come aprire una partita IVA

Coloro che vogliono avviare un'attività di lavoro autonomo (società o persona fisica non soggetti a reddito da lavoro dipendente) devono necessariamente aprire una partita IVA. Si tratta di una sequenza numerica fondamentale in ambito tributario perchè indica il titolare dell'attività e la sua posizione fiscale.

Per poter aprire una partita IVA bisogna consegnare all'Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 per le persone fisiche o AA7/10 per soggetti diversi.

E' una dichiarazione di inizio attività che dovrà essere consegnata almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività professionale autonoma insieme al proprio documento di riconoscimento. La presentazione di questa dichiarazione non ha alcun costo.

Può essere aperta telematicamente, recandosi presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. All'interno del modulo dovrà essere indicato anche il codice identificativo dell'attività che si sta andando a svolgere (codice ATECO).

Con l'apertura della partita IVA bisognerà scegliere anche il regime fiscale (forfettario o a contabilità ordinaria) al quale aderire (hanno differenti costi di gestione).

Il regime forfettario può essere scelto da tutti i contribuenti che non superino ricavi o compensi per € 65.000,00 all'anno e prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (oltre all'applicazione di un'aliquota sostitutiva IRPEF ed IVA al 5% per i primi 5 anni).

Coloro che aderiscono al regime fiscale ordinario per mantenere una partita IVA dovranno sostenere il costo per la Camera di Commercio, i costi IRPEF, i costi di gestione separata INPS o cassa professionale, i costi IRAP, l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

I titolari di partita IVA devono inoltre aprire necessariamente la loro posizione previdenziale all'INPS (o alla sua gestione separata se si tratta di professionisti senza cassa previdenziale) per il pagamento dei contributi ed all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Link ed indirizzi utili

Agenzia delle Entrate di Catania - VIA MONSIGNOR DOMENICO ORLANDO N.1 - Telefono: 0956138111 - Fax: 0956138851 - E-mail: dp.catania@agenziaentrate.it - PEC: dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate - Sito ufficiale

Modello AA9/12

Modello AA7/10

Istruzioni per compilazione Modello AA7/10